Amigo, um dos melhores

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
.
Fernando Távora Filho partiu, foi dos meus melhores amigos.
No primeiro Governo Virgílio Távora, foi assessor do primo, com quem, por sinal, residiu, no 410 da Barão de Studart.
Teve como primeira namorada local a elegante Tereza Borges, e consta que casou duas vezes, no Rio, com a mesma mulher.
Era nosso companheiro quase diário na mesa do Abelardo Costa Lima no Náutico.
Hospedou-se muitos anos com sua amiga, a sra Flávio (Nícia) Marcílio, irmã da primeira-dama Luíza Távora.
No passamento, nosso maior irmão comum, João Soares, fez as vezes por aqueles que já partiram.
Até agora, o Parazinho, novo bairro cumbucano.
Deu um flautista e uma candidata a escritora.
No Cumbuco, de sexta pra sábado, foi difícil pregar olhos.
Pois barulho no vizinho em construção foi permanente noite inteira.
Merecendo elogios, cara dos pratos do Belo Azul.
Trabalho da mulher do dono, Mayara.
Quarta, 24 de setembro: João Borges, titularíssimo da Unidos do Natal .... Susy Feitosa, nascida Garcez .... Marcos Veríssimo, permanente candidato à lista dos Fidalgos .... Patrícia Dias, mulher de cirurgião plástico .... Isaac Furtado, também plástico.
"POSSUIR UM BEM SEM O PARTILHAR NÃO TEM QUALQUER ATRATIVO"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.