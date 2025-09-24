Amigo, um dos melhores

.

Fernando Távora Filho partiu, foi dos meus melhores amigos.

No primeiro Governo Virgílio Távora, foi assessor do primo, com quem, por sinal, residiu, no 410 da Barão de Studart.

Teve como primeira namorada local a elegante Tereza Borges, e consta que casou duas vezes, no Rio, com a mesma mulher.

Era nosso companheiro quase diário na mesa do Abelardo Costa Lima no Náutico.

Hospedou-se muitos anos com sua amiga, a sra Flávio (Nícia) Marcílio, irmã da primeira-dama Luíza Távora.

No passamento, nosso maior irmão comum, João Soares, fez as vezes por aqueles que já partiram.

Foto: acervo pessoal Com Luiz Guimarães, cuja Empresa Vitória está em véspera do Primeiro Jubileu Diamantino, no Belo Azul, estudando melhorias ambientais para seus passageiros

MANOS

Até agora, o Parazinho, novo bairro cumbucano.

Deu um flautista e uma candidata a escritora.

MAUS MODOS

No Cumbuco, de sexta pra sábado, foi difícil pregar olhos.

Pois barulho no vizinho em construção foi permanente noite inteira.

VONTADE DE COMER

Merecendo elogios, cara dos pratos do Belo Azul.

Trabalho da mulher do dono, Mayara.

PÁG. RONDA

Quarta, 24 de setembro: João Borges, titularíssimo da Unidos do Natal .... Susy Feitosa, nascida Garcez .... Marcos Veríssimo, permanente candidato à lista dos Fidalgos .... Patrícia Dias, mulher de cirurgião plástico .... Isaac Furtado, também plástico.

