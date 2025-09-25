Logo O POVO+
Educação, cidade e desenvolvimento
Oto de Sá Cavalcante faz contato para evidenciar os benefícios educativos e urbanos do Ari da Luciano Carneiro
Oto de Sá Cavalcante (Foto: João Filho Tavares)
Do educador Oto de Sá Cavalcante, recebemos: Sábado, tivemos o prazer de ver o nosso novo UNIARI substituindo a antiga marca da Faculdade.

O Ari Luciano Carneiro, já com marcas iluminadas e diversas atividades comerciais ao lado da escola.

Ao que tudo indica, estamos contribuindo para o desenvolvimento do bairro, destacando a construção de grande empreendimento bem ao lado.

E outro imenso, da desenvolvimentista Idibra, a menos de dez minutos de carro da nossa escola.

Localizado, nosso colégio, em área que talvez não exista maior, nesse tipo de empreendimento, nem na área nobre da cidade.

Com uma das frentes pra chamada Avenida Canal, na Praça Manuel Dias Branco (rotatória da Aguanambi).

General Fernando Távora, que vem de perder filho nominado(Foto: acervo pessoal)
DE CORAÇÃO ABERTO

De Ricardo Caminha, dr Álvaro Andrade recebeu: Quero agradecer pelo excelente tratamento dispensado pelo Crio a meu funcionário.

Que Deus lhe pague, pois um obséquio desse é impagável, muito grato.

PRIMEIRA PRIMA

João Soares, que foi Fernando Távora até o último suspiro.

Comunica que Tereza Távora compareceu a simplesmente tudo.

PRIMAZIA

Luizinho Gentil partiu.

Aliás, fui seu padrinho de casamento, no cortejo aberto por Virgílio Távora e dona Sara, nascida Campelo.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 25 de setembro: Lenise Rocha, uma das quatro varoas de Edson e Yolanda, maior alavanca feminina do Grupo .... Senador Luiz Eduardo Girão .... Rosa Ester Vieira, cujos jantares de lugares marcados passaram à história social .... Erle Rodrigues Júnior, terceira geração do clã Sabonete.

BON MOT

"SEMPRE ESPERE FICAR DESAPONTADO. E VOCÊ NÃO FICARÁ" Saul Gorn

 

