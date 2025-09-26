Boticário para Ivens Júnior

Foto: Divulgação Ivens Dias Branco Jr.

Na primeira sexta de outubro, ocorrerá o reconhecimento da Câmara a Ivens Dias Branco Júnior.

Trata-se, no caso, da consecução da maior honraria municipal, Boticário Ferreira, que foi proposta pelo vereador Luciano Girão.

A propósito, no dia em que assumiu a sucessão do pai, por minha iniciativa.

Foi lhe ministrada, telefonicamente, pelo então vigário da Tabuba, padre Henrique.

Uma bênção, com votos da mais feliz e profícua gestão do Grupo que está Sempre de Braços Abertos Para Crescer.

De acordo com o refrão que criei, no meu ibopeado Minuto de O POVO-CBN, que o Império do Aquiraz patrocina.

Foto: acervo pessoal Marcus Lage, Ludwig e Juliana Freire

MORTE AO NASCER

Triste ver placa de alugar no prédio do Coliseum da entrada do Icaraí.

Que foi primeira manifestação de cultura e arte da Prefeitura, em qualquer gestão.

PARATODOS

Comemora 50 no próximo ano.

Fazendo jus ao nome.

RECORDANDO

Ideal programou um representante de Manoel Porto na minha Feijoada Jubilada.

Que foi meu primeiro presidente no clube.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 26 de setembro: Gisela Vieira, nascida Dias Branco e Ayres .... Ricardo Rolim, braço veicular do Grupo Paraíba-Ceará .... Alódia Guimarães, renomada cerimonialista .... Luiz Teixeira, do setor de carros importados .... Cynthia Couto, nascida Távora.

BON MOT