Boticário para Ivens Júnior

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Na primeira sexta de outubro, ocorrerá o reconhecimento da Câmara a Ivens Dias Branco Júnior.
Trata-se, no caso, da consecução da maior honraria municipal, Boticário Ferreira, que foi proposta pelo vereador Luciano Girão.
A propósito, no dia em que assumiu a sucessão do pai, por minha iniciativa.
Foi lhe ministrada, telefonicamente, pelo então vigário da Tabuba, padre Henrique.
Uma bênção, com votos da mais feliz e profícua gestão do Grupo que está Sempre de Braços Abertos Para Crescer.
De acordo com o refrão que criei, no meu ibopeado Minuto de O POVO-CBN, que o Império do Aquiraz patrocina.
Triste ver placa de alugar no prédio do Coliseum da entrada do Icaraí.
Que foi primeira manifestação de cultura e arte da Prefeitura, em qualquer gestão.
Comemora 50 no próximo ano.
Fazendo jus ao nome.
Ideal programou um representante de Manoel Porto na minha Feijoada Jubilada.
Que foi meu primeiro presidente no clube.
Sexta, 26 de setembro: Gisela Vieira, nascida Dias Branco e Ayres .... Ricardo Rolim, braço veicular do Grupo Paraíba-Ceará .... Alódia Guimarães, renomada cerimonialista .... Luiz Teixeira, do setor de carros importados .... Cynthia Couto, nascida Távora.
"A FAMA É A MÃE DE TODAS AS VIRTUDES"
