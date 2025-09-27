De Jorge Ay para Mário Prata sobre Brasileiro

Foto: REPRODUÇÃO Jorge Xafy Ary

Atendendo a pedidos de amigos (de ambos), aqui vão alguns trechos da entrevista que meu inesquecível irmão civil Jorge Ary concedeu ao Mário Prata:

Num belo dia que você estiver em Fortaleza, vou levá-lo pra gente conversar com o Lúcio Brasileiro.

Você vai ficar assim... ele vai gostar muito de lhe conhecer, tem muita afinidade entre vocês dois.

Ele desenvolve uma conversa, sei lá, com a desenvoltura dele, não existe papo perto do Lúcio que caia.

Ele vai buscar conversa lá embaixo, tem uma capacidade, uma memória muito grande.

O Lúcio, realmente, é um homem extremamente inteligente, e, como tal, leva uma vida tranquila.

Foto: acervo pessoal Com tia Lúcia Helena Antero, João Dummar Neto, de quem ganhei, no Anuário, ibopeado abraço

RÁPIDO NO GATILHO

Jornal O Estado fazendo 89.

Primeiras congratulações, do cratense Humberto Mendonça.

EM CIMA DO LANCE

Aproveitando o jantar do Clube do Vinho.

Aristófanes Canamary e Weiber Xavier promoveram articulação para comparecimento compactual ao almoço de confraternização da Unidos do Natal, última sexta de novembro.

ABRAÇO DE DESPEDIDA

Quando comandava a Décima Região, o general Pinto Sampaio.

Me enviou obra de evidente valia sobre a seca.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 27 de setembro: Ana Maria, filha do meu irmão civil Walter Nogueira e neta de Silvino Cabral, cujo piano de cauda, instalado na Santos Dumont, em frente ao Líbano Velho, tive a chance de ouvir tocar .... Eveline Monteiro .... Fábio Pinheiro .... Flávia Barbosa .... Christine Ary, nascida Jereissati.

BON MOT