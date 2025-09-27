De Jorge Ay para Mário Prata sobre Brasileiro

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Atendendo a pedidos de amigos (de ambos), aqui vão alguns trechos da entrevista que meu inesquecível irmão civil Jorge Ary concedeu ao Mário Prata:
Num belo dia que você estiver em Fortaleza, vou levá-lo pra gente conversar com o Lúcio Brasileiro.
Você vai ficar assim... ele vai gostar muito de lhe conhecer, tem muita afinidade entre vocês dois.
Ele desenvolve uma conversa, sei lá, com a desenvoltura dele, não existe papo perto do Lúcio que caia.
Ele vai buscar conversa lá embaixo, tem uma capacidade, uma memória muito grande.
O Lúcio, realmente, é um homem extremamente inteligente, e, como tal, leva uma vida tranquila.
Jornal O Estado fazendo 89.
Primeiras congratulações, do cratense Humberto Mendonça.
Aproveitando o jantar do Clube do Vinho.
Aristófanes Canamary e Weiber Xavier promoveram articulação para comparecimento compactual ao almoço de confraternização da Unidos do Natal, última sexta de novembro.
Quando comandava a Décima Região, o general Pinto Sampaio.
Me enviou obra de evidente valia sobre a seca.
Sábado, 27 de setembro: Ana Maria, filha do meu irmão civil Walter Nogueira e neta de Silvino Cabral, cujo piano de cauda, instalado na Santos Dumont, em frente ao Líbano Velho, tive a chance de ouvir tocar .... Eveline Monteiro .... Fábio Pinheiro .... Flávia Barbosa .... Christine Ary, nascida Jereissati.
"O QUE PARECE MUITO BOM PARA SER VERDADE, USUALMENTE É"
