Foto: acervo pessoal Com filho Ciro, desembargador doçura, Zezé Câmara, que já confirmou os fantásticos doces que costuma trazer para a anual confra, este ano, jubilada, da Unidos do Natal, sexta 28 de novembro, no Ugarte

Desde o dia que habitou a casa construída na Aldeota, e até próximo de sua partida. Albanisa Sarasate teve, todas as terças, mesa de biriba por mim formada.

Foi a maneira de retribuir, em reduzidas proporções, o que ela fez pela minha carreira, encaminhando ao marido meu nome para os quadros de O POVO.

No começo, fora nós dois, tinha o Acrísio Moreira da Rocha e o Mauro Studart.

Depois, o ex-prefeito cedeu seu lugar para o Tosta, juiz de futebol, e, mais tarde, a roda foi completada por Antônio José Gentil e comandante Bretislau de Castro.

E, uma vezinha só, eu levei o mais perspicaz dos meus leitores, dr. Luiz de França.

SÓ ELE PODE

Prefeito Naomi Amorim deve impedir a derrubada do Coliseum.

Fazendo benefício cultural a Caucaia e, particularmente, Cumbuco e toda a orla.

CLAREAR

Pensando bem, Remos é nome batatal para ocularia.

Porque dá a ideia de abrir caminhos.

DENTE DE LEITE

Bem defronte oeste do Ordones da Azevedo Bolão.

Proprietária da outra carneirada vai abrir a brinquedoteca.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 29 de setembro: Marcelo Feitosa, que, uma vez, entrevistado pela Marisa Urban, respondi que se eu não fosse eu, gostaria de ser ele .... Carolina Bezerra .... Giorgio Bonelli, que perdeu conterra Guido Fasolini, um de seus braços no grandioso empreendimento a oeste de Caucaia .... Lília Girão, filha da união Volare Gláucia-Adriano .... Sávio Fontenele .... Dira Borges, mulher do gentleman João.

BON MOT

"A vida é sobre dar valor ao que não tem preço." (Autor desconhecido, Coleção Oto de Sá Cavalcante)



