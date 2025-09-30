Aguiar e Frota

Foto: Acervo Lucio Brasileiro O colunista e Cláudio Aguiar

Descobri Cláudio Aguiar no esplêndido tratado do padre José Gentil sobre os Frotas.

No alto da página 599, aparece de verbete, junto irmã Annie Benevides.

Ao contrário do irmão caçula, que assumiu por inteiro o nome do pai, Luiz Carlos Magalhães de Aguiar.

Figura também o Mota da mãe, Maria Ivone, e aí entra o Alcântara da avó materna Edite.

Que os torna primos do Ex-Quase-Tudo Lúcio Gonçalo, por sinal, Brasileiro, da genitora, que foi primeira-dama, dona Dolores.

Cláudio e irmãos são netos de Manoel Vilebaldo da Frota Aguiar, que viveu 72 anos, e foi marido de Maria Menezes Magalhães, por sua vez, filha de Josias Frota e Arsênia Albuquerque.

PAPAI NOEL

Na fila de espera da parada da Viação Vitória, justo a que abre Cumbuco, uma vovó foi brindada com caixa dos fabulosos produtos Dias Branco.

E só faltou beijar quem proporcionou.

PEGANDO

Belo Azul lotou no domingo.

De modo que, só pude sentar, porque cheguei na boca da noite.

ENCONTRO

Domingo regressaram da circulada europeia presidente da Academia Cearense de Cinema, Régis Frota, e Aurila.

Que em Roma formaram com Regina e Adriano Josino, do Cine Pedra da Costa.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 30 de setembro: Rosângela Cavalcante, primeira-dama da Fiec .... Sônia Machado, viúva do Fernando, que foi nosso companheiro entre Cumbuco e Lagoa do Banana .... Deputado Eunício Oliveira, que foi genro de Paes de Andrade .... Vera Costa, que me hospedou na única vez que baixei no Fortim .... Anderson Valença .... Ticiana Esteves.

