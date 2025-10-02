Meu terceiro troféu Flávio Ponte

Foto: João Filho Tavares Noite das Personalidades Esportivas 2024: o ex-técnico do Fortaleza. Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Santos, e Ivanildes Rodrigues, viúva do jornalista Alan Neto

Pela terceira vez, recebo o Troféu Flávio Ponte, primeira, das mãos de Raimundo Delfino, no Marina Park, quando inteirei 60.

E o segundo, de Aécio de Borba, que antecipou regresso da Europa para me entregar, no mesmo local.

Agora, acontecerá às vinte horas de oito de dezembro, na Fiec, especialmente concedida.

E aí vai a Frente Pontista, que será anfitriã da fechada festa, junto seu comandante.

Fernando Graziani, Thiago Minhoca, Miguel Júnior, Horácio Neto.

E, last but not least, os vibrantes narradores Agostinho Oliveira e Lieu Góes.

Foto: acervo pessoal Com o repórter, Alexandre Guilhon, filho de meu irmão civil

FESTA POR DOIS DIAS

Cinquentinha de Juan Barbazán vai render churras na Praia de Parajuru.

Quem coordena é Cesinha Ramalho, que usará casa do pai, dr Ary.

LEMBRADO

Hortêncio Pessoa, recentemente desaparecido.

Será homenageado sábado, na Casa Juvenal Galeno, pela União Brasileira de Trovadores, sob Francisco (Tizin) Lopes.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 2 de outubro: Chico Philomeno, filho nominado de meu hospedeiro, por um quarto de século, no Iracema Plaza, que se foi .... Eliseu Batista, de quem tive paternal tratamento nas minhas baixadas na casa grande do Açude Orós .... Ednir Carneiro, mulher de Danilo, que foi último advogado do enigmático Sérgio Philomeno .... Antônio Gomes, genro de Mônica Arruda .... Elzo Moreira, o delegado praiano do Cumbuco.

