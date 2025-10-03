O filho do amigo

Foto: Marcus Lage Alexandre e Rodrigo Guilhon

Formador de mesas no Ordones da Azevedo Bolão, Marcus (Lajota) Lage trouxe na terça Alexandre Guilhon.

Primogênito de Ernani e Moema, que, atuando no campo da vigilância, patrulhou várias promoções minhas no antigo Centro de Convenções.

Seu pai e eu ganhamos a elaboração do álbum de debutantes do Ideal, que deu zebra.

Pois uma das meninas-moças engravidou, e não podia ser mencionada na edição.

De modo que fomos obrigados a cortar sua foto, e a publicação saiu manca.

E para conseguir, trabalhamos toda a madrugada do último dia do ano.

Foto: acervo pessoal Hugo Barreira entre Vânia Vieira e Rafaela Oliveira, da reserva do repórter

À LESTE DO ÉDEN

Dia 14, no Ideal, Linhares Filho em ação livresca.

Cinquenta e Cinco de Fortuna Crítica, by Ítalo Gurgel, apresentado por Carlos Augusto Viana.

SUBSTITUTO

Durante ausência, delegado do Cumbuco, Elzo, cedeu para Lopes, da Caucaia.

Que já lhe devolveu posto.

EMPURRÃO

Minha Medalha da Abolição, condecoração maior do Estado, começou com Mauro Filho ouvindo Ciro Gomes.

Estou pensando em apresentar ao governador a Abolição pro Lúcio, o que acha? Quem deveria ter dado essa honraria ao Brasileiro era eu.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 3 de outubro: Stélio Ramalho .... Carlotinha Pinheiro, nome herdado da avó paterna .... Ricardo Lopes, filho do dr Edson .... Daniela Holanda, Bloc Boris da Serra Azul .... José Ximenes, supermercadista .... Kelley Mendes, por mãe, da ala Gentil de dona Mimosa .... Edilberto Silveira, advogado.

BON MOT