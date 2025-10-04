Obras sem vigilância

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Aviso aos Navegantes: Abertura desta nota pretende advertir aos construtores do Cumbuco.
Que tem orla aberta pra todos os lados, pro leste, Fortaleza, pro oeste, praias vizinhas.
Pro sul, Lagoa do Banana, e ao norte, o velho mar, que é o Oceano Atlântico.
A ideia é sugerir à instituição o vigia noturno nas obras em curso, que, do contrário, se prestam excelentemente para abrigo de assaltantes e malfeitores.
Por outro lado, será bem pertinente que a delegacia escale um plantão, de quem habitantes e veranistas possam se socorrer num aperto.
Antes que aconteça algum estrago para o qual não deverá haver recuperação material ou psíquica.
Neste outubro, nosso José Guedes estará em Diamantina, nas Minas Gerais.
Que está acontecendo com a Bienal do Sertão.
Hoteleiros Medeiros (Maurício e filhos) baixaram no Cumbuco.
E vão administrar o recente Hotel Tango, que se localiza vizinho ao Ugarte, e distando uma quadra pra praia.
Ceará e Fortaleza protagonizaram inglória batalha no meio da semana.
De bola ruim.
Marcando a folhinha na data, Verônica Gentil .... Reaparecendo no Chez Marc, notário público Cláudio Aguiar .... Nataliciante de amanhã, Mônica Oliveira, filha e mulher de deputado.
"FREQUENTADOR AMADOR DE BAR É PIOR QUE MOTORISTA DE FIM DE SEMANA"
