Obras sem vigilância

Aviso aos Navegantes: Abertura desta nota pretende advertir aos construtores do Cumbuco.

Que tem orla aberta pra todos os lados, pro leste, Fortaleza, pro oeste, praias vizinhas.

Pro sul, Lagoa do Banana, e ao norte, o velho mar, que é o Oceano Atlântico.

A ideia é sugerir à instituição o vigia noturno nas obras em curso, que, do contrário, se prestam excelentemente para abrigo de assaltantes e malfeitores.

Por outro lado, será bem pertinente que a delegacia escale um plantão, de quem habitantes e veranistas possam se socorrer num aperto.

Antes que aconteça algum estrago para o qual não deverá haver recuperação material ou psíquica.

ESTADO IRMÃO

Neste outubro, nosso José Guedes estará em Diamantina, nas Minas Gerais.

Que está acontecendo com a Bienal do Sertão.

NOVA DIREÇÃO

Hoteleiros Medeiros (Maurício e filhos) baixaram no Cumbuco.

E vão administrar o recente Hotel Tango, que se localiza vizinho ao Ugarte, e distando uma quadra pra praia.

RODADA DO ATRASO

Ceará e Fortaleza protagonizaram inglória batalha no meio da semana.

De bola ruim.

FITAS DE MÁQUINA

Marcando a folhinha na data, Verônica Gentil .... Reaparecendo no Chez Marc, notário público Cláudio Aguiar .... Nataliciante de amanhã, Mônica Oliveira, filha e mulher de deputado.

BON MOT