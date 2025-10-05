Saudades escaladas

Foto: acervo pessoal ￼NADJA, Momo na orla

.

Bar da Tereza, onde a rapaziada do Náutico se reunia para a base de rum, antes das festas.

Salão da Vera Lazar, na Senador Pompeu .... Missa dominical da Capela do Hospital Militar.

Cine Santos Dumont, na Praça do Cristo Rei, vizinho onde o Mino pode ter nascido.

Escritório do Arialdo Pinho, no segundo edifício que Zealcy Siqueira construiu, e que recebeu seu prenome.

Posto de gasolina no começo da Rua Osvaldo Cruz, onde, a caminho da praia, eu parava para um dedo de prosa com o Beto Andrade, irmão da elegante Ceres Saraiva.

Comprar, no Edésio do Abrigo Central, o Esporte Ilustrado, melhor revista futebolística que o Brasil já teve.

Segundas-feiras Gordas no Paracuru de Nadja e Jorge Parente.

Alfaiataria do Álvaro Maia, onde Flávio Marcílio fazia suas camisas sociais.

Tardes dançantes, infantil e juvenil, do Náutico, aos domingos .... A Merendinha, caldo de cana e pastel, vizinho onde passou a funcionar a Caixa Econômica ao leste da Boticário Ferreira.

Ônibus do Zé Otoch que fazia a linha da Aldeota, onde eu morava com meus pais.

Piqueniques da Turma do Líbano na Praia do Futuro, mais ou menos onde funcionava o Caça e Pesca.

Trem da Aurora .... 410 da Barão de Studart, onde jantei várias vezes, quando VT governador.

Primeira clínica do Jório da Escóssia, na Guilherme Rocha.

Alfaiataria de "Seu" Luiz, tio do Domenico, que o trouxe da Itália .... Butique da sra Cirino, na Rua Assunção.

Caminhão do Adrísio que nos levava ao Maguari, para a tertúlia dominical .... Casa de Raul e Ilca Carneiro, que me hospedaram para que eu pudesse conhecer Guaramiranga.

Amplificadora da Aurora, onde editei minha primeira crônica social .... Consultório do dr Artur Enéas, na Senador Pompeu.

Cassino do Ideal, onde passei anos enfiado, recebendo um salário do arrendatário, Aprígio Fernandes, para poder jogar.

Miscelânea, onde tomei a primeira cerveja gelada, do lado sul da Praça do Ferreira.

Casa bastante recebente de Deusimar e Leônia Lins, onde havia morado pai e sogro, Zé Carneiro.

Roda das Piranhas, onde se jogava pife-pafe às terças, quintas, sábados e domingos.



