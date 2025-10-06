Estante aos pés das dunas

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Títulos a caráter de livros que habitam estante central aos pés das dunas:
O Lado B de Boni, do ex-global, que continua televisivo por conta própria.
Arrebóis Plenilúnios, de Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.
Paroles do Dragão, sobre Bruce Lee, by Guy Trédaniel Editeur .... Sol ao Luar, de Pierre Nadie (Pedro Bezerra).
Contação das Minhas Memórias, 31.677 Dias de Vida, por Raimundo Padilha .... O Afeto Que Se Encerra, por Paulo Francis.
Maracanazzo, por Atílio Garrido, sobre a tragédia da Copa de 50, que Brasil perdeu pro Uruguai.
Chiquinho Aragão é tão querido, que sua festa de aniversário só poderia começar de tarde, para poder dar vazão.
Amanhã, cinco horas, no Iate, do qual vice-comodoro.
Granito, na Guilherme Rocha, era o nome da loja que só vendia sapatos pra homem.
Se mulher entrasse, era pra adquirir pro marido ou algum filho.
Pais da contista Ayra Rodrigues festejaram sua aprovação no teste seletivo do Farias Brito.
Com direito a foto e tudo, tendo participado também o irmão flautista Ravi.
Segunda, 6 de outubro: Anamaysa Santos, mulher de ministro de Alta Corte .... Ana Cristina Ramalho, da família do Mercadinho .... Raimundo Alencar Pinto, filho nominado do presidente do Maguari, que quase morre com garrafada na cabeça, em festa estudantil .... Alinne Silveira, mulher de advogado .... Cândido Pinheiro Júnior, do Hapvida .... Fernanda Furlani, que foi nossa companheira quase ribeirinha no Cumbuco.
"O PASSADO NÃO RECONHECE O SEU LUGAR: ESTÁ SEMPRE PRESENTE"
