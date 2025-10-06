Estante aos pés das dunas

Foto: Divulgação/Amazon Capa do livro O Afeto Que Se Encerra, de Paulo Francis

Títulos a caráter de livros que habitam estante central aos pés das dunas:

O Lado B de Boni, do ex-global, que continua televisivo por conta própria.

Arrebóis Plenilúnios, de Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Paroles do Dragão, sobre Bruce Lee, by Guy Trédaniel Editeur .... Sol ao Luar, de Pierre Nadie (Pedro Bezerra).

Contação das Minhas Memórias, 31.677 Dias de Vida, por Raimundo Padilha .... O Afeto Que Se Encerra, por Paulo Francis.

Maracanazzo, por Atílio Garrido, sobre a tragédia da Copa de 50, que Brasil perdeu pro Uruguai.

Foto: acervo pessoal Estenio Campelo, com genro Marcelo Feitosa, participando do XV Congresso Internacional de Direito e Processo do Trabalho, em São Paulo

MENOS PRA MAIS

Chiquinho Aragão é tão querido, que sua festa de aniversário só poderia começar de tarde, para poder dar vazão.

Amanhã, cinco horas, no Iate, do qual vice-comodoro.

PRA MARMANJO

Granito, na Guilherme Rocha, era o nome da loja que só vendia sapatos pra homem.

Se mulher entrasse, era pra adquirir pro marido ou algum filho.

AUSPÍCIOS

Pais da contista Ayra Rodrigues festejaram sua aprovação no teste seletivo do Farias Brito.

Com direito a foto e tudo, tendo participado também o irmão flautista Ravi.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 6 de outubro: Anamaysa Santos, mulher de ministro de Alta Corte .... Ana Cristina Ramalho, da família do Mercadinho .... Raimundo Alencar Pinto, filho nominado do presidente do Maguari, que quase morre com garrafada na cabeça, em festa estudantil .... Alinne Silveira, mulher de advogado .... Cândido Pinheiro Júnior, do Hapvida .... Fernanda Furlani, que foi nossa companheira quase ribeirinha no Cumbuco.

BON MOT

"O PASSADO NÃO RECONHECE O SEU LUGAR: ESTÁ SEMPRE PRESENTE" Mário Quintana, Coleção Oto de Sá Cavalcante



