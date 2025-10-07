Logo O POVO+
Vínculos afetivos com o Ideal
Vínculos afetivos com o Ideal

Eventos marcantes na minha história com o clube, onde serei homenageado
Fachada do Ideal Clube, localizado, no bairro Meireles (Foto: RAFAEL CAVALCANTE)
.

Homenageado, dia 22, com almoço no Salão Paulo Bandeira, do Ideal.

Vou destilar minhas ligações com aquele que era chamado, nos velhos tempos, Clube da Piscina, pois era único a possuir.

Trouxe Orquestra Ritmos de Espanha para o Glamour-Girl e, ao que saiba, foi única festa dançante num domingo sem que na segunda fosse feriado.

O sistema foi o de que cada ingresso dava direito a um voto, sendo classificadas, na final, Sandra Gentil, em primeiro, e Maria Cláudia Oliveira, em segundo.

O júri, presidido pela primeira-dama do Estado, dona Olga Barroso, confirmou a sobrinha de Beatriz Philomeno.

Cujo cabo eleitoral, depois seu marido, foi o francês recém-chegado Paul Mattei, que ficou na entrada do clube cabalando.

Helena Diógenes, campeã a Mar Aberto, em Jericoacoara(Foto: acervo pessoal)
JALECOS EM AÇÃO

Segundo informou o Marcus Lage, os srs drs Aristófanes Canamary e Weiber Xavier tomaram a frente da coordenação do alentado grupo da Sociedade dos Amigos do Vinho.

Que mais uma vez abrilhantará o almoço da Escola Unidos do Natal, desta feita, jubilado, na última sexta de novembro.

NOITE DE GALA

Sérgio escalou assim seus Pontistas narradores, de modo que Oliveira proclamou os dois do Fortaleza.

E Góis (escrito assim, com I), os três do Ceará, aqui mesmo.

VOVÔ ATESTA NETO

Tim Corrêa ganhou bilhete da nora Lilian Sério para acompanhar, no Rio, a performance do neto Vinícius Diógenes.

Que vai disputar o Brasileiro de Natação na piscina do Fluminense.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 7 de outubro: Gláucia Maia, ex-primeira-dama do Aracati .... Pedro Philomeno, cujo casamento com Solange Cartaxo, após o Cristo Rei, teve recepção na boate que o Sérgio Duque mantinha no Clube Líbano .... Eveline Cavalcanti, Condessa Tupinambá .... Chiquinho Aragão, figuraço .... Daisy Guimarães, bisneta do Barão de Camocim .... Carlos Eduardo Farias .... Larissa Dall'Olio, do clã da lavanderia.

BON MOT

"A GENTE SÓ MORRE UMA VEZ, MAS É PARA SEMPRE" Millôr Fernandes

