O espírito da lady

Encontrando o afilhado Marcelo Gentil no Chez Marc do altaneiro Icaraí, lhe contei uma das melhores respostas dadas por Beatriz Philomeno Gomes.

Quando fez parte da lista das Dez Mais Elegantes do Brasil, o Jornal O Globo enviou um repórter.

Que lhe perguntou como havia recebido sua participação na famosa relação do Ibrahim Sued.

Se ela respondesse que tinha ficado deslumbrada, faltaria com a verdade, pois realmente não ficou.

Se dissesse que não dava bola pra essas futilidades, iria ofender o órgão e o cronista lançador.

Então, ela apenas disse: Meus sobrinhos cariocas fizeram um grande alvoroço com a notícia.

No bombado almoço sextafeirino do Ideal, Bil Farias, Joaquim Gadelha e Álvaro Andrade, ladeando Luciene Beviláqua

BATISMO

Sobre o livro do dr Jurandir Picanço, cabe dizer que, além de ter sido fundador principal da Escola de Medicina.

Foi quem resolveu me chamar de Árbitro do Bom Tom.

NOSTALGIA

No seu reaparecimento na orla, Cláudio Aguiar reviveu o Calvados.

A bebida do Arco do Triunfo, filme estrelado por Ingrid Bergman e Charles Boyer.

AO DISPOR

Lendo nesta coluna que na minha primeira noite de autógrafos, que aconteceu no Náutico, assinei quase sempre com a caneta do pai, Antônio Marçal.

Herdeiro Arthur de Castro informa que ficaram com ele as cerca de 40, incluindo Parker.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 8 de outubro: Maurício Leal, titularíssimo da Escola Unidos do Natal .... Sílvio de Castro, que era presidente do Conselho do Ideal, quando recebi a Cidadania Honorária de Luiz Carlos Aguiar .... Netinho Galdino, participante bissexto da Roda Verde da Rua Caio Cid .... Paulo Picanço, um dos filhos do dr Jurandir .... Sílvio Frota, que Edyr Rolim considera um príncipe, genro caçula de Edson e Yolanda Queiroz.

BON MOT