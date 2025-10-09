Histórias para contar

Foto: Reprodução Wikipedia Nice, localizada na Côte d'Azur, litoral sul da França, nas margens do mar Mediterrâneo

Por solicitação da SAI (Sociedade Amigos do Ibiapina), reproduzo o texto abaixo do partinte jornalista, que me fez protagonista do seu livro Histórias de Gente da Gente.

Para evitar o táxi, que cobra sessenta euros, tomei um trem para Nice, fito baixar em Villefranche-Sur-Me, que custa três.

Vagão superlotado, senti um desconforto, quando moça de uns vinte me cedeu seu lugar e ficou de pé.

Quer dizer que, exteriormente, de nada adiantavam as caminhadas matinais, a academia, a bicicleta no Icaraí e a dieta.

Tava na cara que eu era um velho, digno da chamada piedade cristã.

Dias depois, no hall do Hotel Dom Toni, de Ibiza, cidadão inglês perguntou a minha idade, que respondi incontinenti: 51, parece menos, ele proclamou, me deixando deveras gaudioso.

Foto: acervo pessoal Passando a biografia by Reginaldo Vasconcelos para a nova geração, Henrique Daniel

PARTICIPAÇÃO

Bel e Sá Júnior me levaram pra Taíba, mercê escargoteada do Volta ao Mundo.

E eu levei comigo um excepcional Catena que afilhado Marcelo Gentil, natalinamente, me presenteara.

COBERTO DE RAZÃO

Sábado, o Cipó de Gadelha se agita novamente.

Mister recepcionar a Banda Mel que prolifera sobretudo no Ideal.

FÉ

No Minuto de segunda, em O POVO-CBN, parti pro religioso.

Proclamando que tomar a bênção ao pai e padrinho é totalmente IN.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 9 de outubro: Luciano Cavalcante, cujo lastro na construção é por demais conhecido e apreciado .... Fred Fernandes, que me emprestava seu som para os primeiros carnavais do Ugarte ... Aurileide Veras .... Antônio José Mello, cuja Normatel está de olho em Caucaia .... Elda Sampaio.

