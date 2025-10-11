Ideal e Eu

Foto: João Filho Tavares Tradicional de virada do do ano no Ideal, em 2024

Dei um jantar exclusivamente feminino, reunindo 40 da mais alta em torno de dona Sara Gentil, que era viúva, e já residia no Rio.

Criador da Turma Volare, que tanto marcou nas Monsenhores, no final dos 50 e começo dos 60.

Organização do banquete Jubileu Studart & Cia., mais antigo representante Ford no Ceará.

Frequentador da Turma dos Tetéus, que se reunia, quando o clube fechava, no muro das quadras de tênis, liderada pelo professor de Educação Física José Eduardo Barreira, que morava perto.

Relações públicas do Cassino, que chegou a apresentar celebridades tal espanhol Gregório Barrios.

Marcado um golzinho só no racha da planta baixa, que mereceu, inclusive, gabação do nosso craque maior, Luiz Sérgio Vieira.

Foto: acervo pessoal Arnaldo Almeida, pioneiro da pizza, e Givaldo Sisnando

BOA INTENÇÃO

Luiz Guimarães, em quem logo vi um cavalheiro, ao meu lado, mentalizou:

A partir do nosso Jubileu, nenhum vitoriano da parada fronteiriça ao Viveiro das Águas sentará em lata de tinta.

APRECIARAM

Guida e Oto de Sá Cavalcante expressam, escrituralmente, a sua alegria.

Ao verem, na coluna, foto da filha Patrícia e, com ela, dois netos do casal.

SALDO

Face desfalques recentes, não se pode dizer que almoço de hoje, no Cipó de Gadelha.

Será pra Banda Mel, e sim, a banda da Banda.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 11 de outubro: Victor Hugo Almeida .... Solange, que também é Almeida, uma das varoas do Manoel de Castro, o sucessor de VT no segundo mandato .... Gabrielle Cavalcanti, cujo marido ocupou o comando do Colégio Militar .... Pedro Augusto Bezerra.

BON MOT