Ideal e Eu

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Dei um jantar exclusivamente feminino, reunindo 40 da mais alta em torno de dona Sara Gentil, que era viúva, e já residia no Rio.
Criador da Turma Volare, que tanto marcou nas Monsenhores, no final dos 50 e começo dos 60.
Organização do banquete Jubileu Studart & Cia., mais antigo representante Ford no Ceará.
Frequentador da Turma dos Tetéus, que se reunia, quando o clube fechava, no muro das quadras de tênis, liderada pelo professor de Educação Física José Eduardo Barreira, que morava perto.
Relações públicas do Cassino, que chegou a apresentar celebridades tal espanhol Gregório Barrios.
Marcado um golzinho só no racha da planta baixa, que mereceu, inclusive, gabação do nosso craque maior, Luiz Sérgio Vieira.
Luiz Guimarães, em quem logo vi um cavalheiro, ao meu lado, mentalizou:
A partir do nosso Jubileu, nenhum vitoriano da parada fronteiriça ao Viveiro das Águas sentará em lata de tinta.
Guida e Oto de Sá Cavalcante expressam, escrituralmente, a sua alegria.
Ao verem, na coluna, foto da filha Patrícia e, com ela, dois netos do casal.
Face desfalques recentes, não se pode dizer que almoço de hoje, no Cipó de Gadelha.
Será pra Banda Mel, e sim, a banda da Banda.
Sábado, 11 de outubro: Victor Hugo Almeida .... Solange, que também é Almeida, uma das varoas do Manoel de Castro, o sucessor de VT no segundo mandato .... Gabrielle Cavalcanti, cujo marido ocupou o comando do Colégio Militar .... Pedro Augusto Bezerra.
"É ACREDITANDO NAS ROSAS QUE AS FAZEMOS SE ABRIREM"
