Sabadina com a Banda Mel

Foto: acervo pessoal Menino Camurça e médico humanitário Joaquim Gadelha

Com a sabadinada do Cipó, parcialmente homenageando a Banda Mel, médico humanitário Joaquim Gadelha me ensejou rever amigos de diferentes matizes, oriundos de outros tempos.

Tais Marcelo Feitosa, Bil Farias, Alfredo Bachá, Oriel Mota, Humberto (Menino) Camurça, Olinto Oliveira, Cláudio Philomeno.

E quando eu já saía, no prolongamento da agenda, Aristóteles Canamary, cuja mulher Ana Lúcia encontra-se em São Paulo, mister olhar pros netos, já que filha, mãe dos guris, demandou Paris.

O anfitrião, como sempre, recebeu com evidente solicitude, fazendo o convescote prolongar.

Tinha até um cirurgiado, dr Álvaro Andrade, do Crio, que estava fazendo um mês, e, portanto, esnobando as garrafas.

E na hora da xepa, optou pelo carneiro, que se fazia acompanhar de um pescado, aliás, esse foi o gosto da maioria.

Foto: acervo pessoal Entregue aos apurados cuidados de Isabel Sá Cavalcante

VISITANTE

João Soares pernoitou pelo menos uma noite no Cumbuco, em companhia de Norma.

E ordenou, no Belo Azul, formidável italiano Alba, que mais ou menos dividiu comigo.

INCENTIVO AO PALO

Se não destruir o Coliseum do prefeito anterior, o atual, Naomi, marcará primeiro gol de sua gestão.

Afinal, foi primeira vez que um gestor municipal olhou pra arte e a cultura.

REVELAÇÃO

Ponto marcante do Jubileu de Ouro de Fernando e Tereza Cirino foi o discurso do neto Fernando II.

Trineto do coronel José Gentil e dona Melinha.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 14 de outubro: Acrísio Valente, cuja mãe, Verinha, batizou com o nome do avô, que esposou Estela, que foi única primeira-dama três vezes, duas, mulher do Prefeito, e uma, do Interventor .... Sandra Rocha, casada com advogado.

BON MOT

"SEMPRE NOS AFEIÇOAMOS ÀQUELES QUE NOS ADMIRAM, MAS NEM SEMPRE ÀQUELES A QUEM ADMIRAMOS" La Rochefoucauld



