Minha história com os O'Grady

Só agora soube que Paulo O'Grady Júnior é quem atualmente preside o Ceará Country Clube.

Aliás, seu pai foi um dos que me deram apoio desde pequenininho, e fui eu quem encaminhei, através do deputado Achiles Peres Mota, a Cidadania Cearense pra seu avô, Omar, mestre do Bidu.

Sua mãe, Lurdinha Pontes, foi eleita Miss Diários, mas não disputou a final com a Miss Brasil Emília Corrêa Lima.

Foi uma das minhas melhores amigas, e participou da Orquestra Feminina da Carmem Carvalhedo.

Por outro lado, na homenagem que recebi do Rotary Palace, o presidente Tarcísio Porto acertou no meu desejo.

E pôs o Paulinho pra me saudar, tarefa que cumpriu com emoção e simpatia, me tocando forte.

SEM CRIADORES

Com partida de Maria Helena, nascida Osório, Zegerardo Pontes duplicou sua orfandade.

Agora, de pai e mãe.

INÍCIO DE PAPO

Procurei o delegado Elzo Moreira para lhe passar a minha ideia de ser obrigatório, qualquer construção do Cumbuco ter um vigia noturno.

Ele apoiou, porém, sugeriu que procurasse o secretário de Obras da Prefeitura.

BATISMO ALHEIO

Seridião Montenegro mudou o título de um dos seus livros para O Expresso do Passado.

E logo informou que minha sugestão pegou.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 15 de outubro: Dr Valter, em tempo do Jubileu da Clínica da Justa Visão .... Nazaré Sales, presente do Pará ao Ceará .... Danilo Carneiro .... Marisaura Beuttemuller, afim do Cartório João de Deus, que registrou Yolanda Queiroz .... Cláudio Narcélio Bezerra.

BON MOT