Bola preta para sócio contribuinte

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-01-2024: VIrada de ano no Ideal Clube. (Foto: João Filho Tavares/O Povo)

João Gualberto, um dos fundadores da Turma Volare, foi um dos diretores mais duros do Ideal.

Uma vez, estávamos na mesa que habitualmente ocupávamos, quando o Libório, que era mais que um porteiro, entregou um formulário a cada um.

Na minha vez, o João interceptou, dizendo que eu não precisava, porque era convidado.

Expliquei que estava pensando em me filiar como Sócio Contribuinte do Clube da Piscina.

O João simplesmente comunicou que se eu metesse proposta, me daria bola preta, então ele explicou.

Você vai continuar frequentando, mas não entrará pra sócio, porque, qualquer falha nossa, levará pro jornal, enquanto, como convidado, não o fará, para não perder a frequência.

Foto: acervo pessoal Delegada Margarida Borges e sobrinho favorito Nestor Chaves

DO QUADRO

Homenageado em São Paulo, por relevantes serviços prestados ao País, Oto de Sá Cavalcante vem de receber o título de Sócio Emérito da Associação dos Engenheiros do ITA, com presença do reitor Guilherme Lorenzi.

Por sinal, festejou com a família no La Tamboili, um dos restôs capitais da Super-Cap.

CARONA

Para acertação dos meus arquivos, peço ao Raimundo Padilha esclarecer.

Se estava no grupo de cearenses que dona Luíza Távora mandou ao Maracanã, no velho Simca do casal, para assistir Vasco x Santos.

COMUM DE DOIS

Do dr Valter Justa, recebo, de Ruy Castro, Trincheira Tropical, que desenvolve o Rio na II Grande Guerra.

A dedicatória proclama que o objetivo é repartir o prazer da leitura com o repórter.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 16 de outubro: Sílvia Moysés, que coluna nomeou de Faz-Festa .... Alber Vasconcelos, filho nominado do grande médico .... Ana Sampaio, anfitriã do Front da Prainha, ao qual pertenço .... Antônio Colaço Filho .... Marta Silva .... Roberto Rosa, marido da Georgina.

BON MOT