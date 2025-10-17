Ibrahim Sued, a lacuna na Brasileira de Letras

Foto: Wikimedia Commons Estátua em bronze do jornalista, crítico e colunista brasileiro Ibrahim Sued, na frente do Hotel Copacabana Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro

Em seu escorreito Ela é Carioca, Ruy Castro defende que a Ibrahim Sued deveria ter sido dado acesso à Academia Brasileira.

Citando algumas de suas criações, "sua obra-prima", "linda de morrer", "rebu", "caixa-alta".

"Não convide pra mesma mesa" (para proclamar duas pessoas que brigaram), "de leve", algumas incluídas no Aurélio.

Porém, esclarece que, se tivesse sido candidato à imortalidade, o preconceito teria impedido o sucesso da empreitada.

Aliás, ele foi o primeiro entrevistado do Pasquim, órgão da esquerda festiva, tendo sido procurado bem antes da Leila Diniz.

A propósito, o trouxe para presidir o júri da Glamour-Girl, e o levei à televisão.

Foto: acervo pessoal Sophia Egito, Fátima Calado, Martinha Assunção, Fernanda Peixoto e Ana Célia Maia, no Mezzi, festejando nataliciante Hortência Sucupira

RAZÃO DE SER

Procurador Luiz Eduardo Santos, trazido por Marcus Lage, será uma das estreias do almoço da Unidos do Natal.

Desta vez, propagando meu Jubileu Diamantino de jornal.

EXEMPLO

Simplesmente admirável, procedimento ordeiro dos vitorianos.

Respeitando quem chegou primeiro, pro ingresso nos ônibus da Vitória.

DESINTERESSE

Vejam vocês, campeões do mundo pelo Uruguai em 1950, os integrantes da Seleção só 26 anos depois receberam as medalhas de ouro referentes, cunhadas pela CBD.

Quanto aos brasileiros, parece que nunca vieram buscar as de vice-campeões.

FITAS DE MÁQUINA

Chegando ao Cameron ribeirinho do Cumbuco, Sabinão e Silowa Henrique, almejando a feijoada dos Canamary .... Testeiro de mesa no Don Pepe, Luiz Fernando Mota, filho de Gonzaga .... Entre nataliciantes do dia, Luiz Mário Vieira, que herdou nome do pai e do avô.

BON MOT