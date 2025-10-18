Altos da Torre

Foto: acervo pessoal Waldemar, favorecido por VT

No período em que morei no Iracema Plaza de Philomeno, recebi personalidades de várias matizes, que abrilhantaram minha residência lá em cima.

Neste domingo, passo um pente fino nesses tempos gloriosos.

Governadores Virgílio Távora, Parsifal Barroso, Waldemar de Alcântara, César Cals, Adauto Bezerra e Tasso Jereissati (antes de ser).

Vice-governador Humberto Bezerra .... Ministro Armando Falcão .... Atriz Glauce Rocha, que partiu atuando em Irmãos Coragem.

Paisagista Roberto Burle Marx .... Pintora e incentivadora das artes, Heloysa Juaçaba .... Dr Haroldo.

Diretor da TV Verdes Mares, Astrolábio Queiroz .... Vencedor da Bienal, Aldemir Martins .... Diretor de Rotary internacional, Raimundo Oliveira.

Suplente de senador não assumido, Esmerino Arruda .... Dona Sara Campello Gentil .... Colecionador pernambucano de artes, Edigar Pessoa de Queiroz.

Colunista maior, Zózimo Barrozo do Amaral .... Marisa Urban, jurada do Flávio Cavalcanti .... Imobiliardário José Carneiro.

Cabeleireiro Jassa, amigo-irmão do Sílvio Santos .... Expoente da colônia libanesa, Xafy Ary .... Dr Sílvio Leal .... Ator Paulo Gracindo.

Albanisa Sarasate e sua irmã Lúcia Dummar, recebidas no salão do primeiro andar .... Campeão de xadrez, Luiz Gentil.

Luiz Severiano Ribeiro Júnior, que aqui não ia nem a casa de familiares .... Campeões do mundo, Jairzinho, Beline, Orlando, Nilton Santos.

Mais famosa anfitriã, Nicinha Pinheiro .... Governadores Divaldo Suruagy, de Alagoas, e Aloísio Alves, do Rio Grande do Norte.

Edson Queiroz .... José Macêdo .... Presidente da Academia de Letras, Eduardo Campos.

Secretário do governador Negrão de Lima, Álvaro Americano .... Presidente do Clube Lojista, Inácio Parente .... Secretário de Finanças, Cláudio Martins.

Prefeito e interventor, Acrísio Moreira da Rocha .... Frei Memória .... Expoente do Clube Lojista, Petrônio Andrade .... Partido maior, José Alcy Siqueira.

Edite Pinheiro Guimarães, da alta sociedade carioca .... Passageiro do Coronado, de Nova York a Paris, Clóvis Braga Rolim .... Exemplo de político escorreito, José Martins Rodrigues.

General Dilermando Monteiro, que depois comandaria II Exército.

Jorge Dória, ator .... Dr Mozart Ibiapina (em função) .... Reitor Pedro Barroso, trazido por outro reitor, Paulo Menezes .... Entalhador Batista.



