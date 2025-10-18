Sobre Edite Gentil

Edite Gentil foi o quinto filho e segunda mulher de seu João e dona Sara, ela matrimoniou

Com Hugo Pinheiro Guimarães, cancerologista e presidente da Academia de Medicina.

A família materna também é ilustre, os Magalhães Castro, da altíssima sociedade carioca.

Dotadíssima desde criança, estudou pintura de Fayga Ostrower e, mais tarde, cerâmica, tendo exposto muitas peças de grande apuro e evidente beleza.

Estudou também piano, com o maestro Helmann, que acabou desistindo, por ter um primo no mesmo caminho, Jacques Klein.

Enviada pelos Diários Associados, cobriu a posse do presidente John Kennedy, tendo comparecido à recepção que Jacqueline e marido deram na Casa Branca.

TINTO DE VERA

O vinho que João Soares ordenou no Belo Azul, para sua mulher Norma e este repórter, leva o nome de Barbera Alba.

Não sendo nenhum Margaux, figura entre as semipreciosidades italianas.

BISNETO DO BARÃO

Partida do Homem do Pecém, Lauro Chaves.

Aconteceu quando sua mulher Ana D'Áurea, promotora de viagens, se preparava pra levar grupo para o Japão.

PINGO NOS IS

Leitor ferrenho desta coluna, Narcélio Miranda não perdeu a oportunidade de retificar.

O Alber Vasconcelos aqui citado não é filho, porém, neto, do médico de renomeada Alber Vasconcelos, inclusive, com cursos de especialização nos States.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 18 de outubro: Alaíse (Laisinha) Mota, única nora do grande Aurélio, um dos meus presidentes do Ideal .... Ane Alcântara, que esposou Léo, de Beatriz e Lúcio, que a coluna nomeou Ex-Quase-Tudo .... Luiz Carlos Martins, que era o colunista da Tribuna de Sancho, após ter criado o Fame comigo .... Beatriz Machado, mulher de Geldo, nascida Esteves