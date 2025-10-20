A cearense que trabalhava com dom Hélder

Edite Pinheiro Guimarães trabalhou com dom Helder Câmara na Cruzada São Sebastião, entidade assistencial, nas favelas.

Dos colunistas, seu grande amigo sempre foi Manoel Bernardez Muller, que assinava Jacinto de Thormes.

No jantar que diretor de O Cruzeiro, Leão Gondim, ofereceu ao governador Virgílio Távora, ela e eu fomos colocados na mesa do homenageado, que, por sinal, nessa noite, estava padecendo do ouvido.

Aliás, em suas últimas vindas ao torrão natal, foi quase sempre minha convidada para os meus inesquecíveis galas no Centro de Convenções.

E também passou um fim de semana aqui no Cumbuco, em companhia da também hoje desaparecida Ignez Fiúza.

Seu marido, dr Hugo, foi sócio do Country, tendo, mais tarde, vendido sua ação do clube mais fechado do Brasil.

PELADA

Mundial disputado em três países.

Nenhum sabendo chutar.

VIA RÁDIO (1)

Quinta, repiquei, em meu Minuto de O POVO-CBN, que noivo não pode usar relógio de pulso.

A não ser em se tratando de joia de família.

VIA RÁDIO (2)

E na sexta, também em O POVO da Tarde, falei do bebedor social.

Em se tratando daquele que jamais entra em estado de pileque.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 20 de outubro: Íris Amaral, uma das Azuis .... Bob Sales, casado com Nazaré, de Belém do Pará, com quem forma casal de excelente ibope .... Soraya Pinheiro, mulher do dermatologista Walter .... César Aziz Ary, filho do grande Aziz, titularíssimo do Almoço da Construção, que tem este repórter de protagonista, sempre no Gran Marquise .... Alessandra Scaut .... Henry Campos, ex-reitor da UFC.



