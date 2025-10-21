Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Segundo seu tio jesuíta, padre José Gentil, Edite Pinheiro Guimarães era culta, inteligente e de grande sensibilidade artística.
Porém, sempre insatisfeita, e procurando a perfeição, dos países que visitou, o que mais lhe empolgou foi o Japão.
A convite de João Calmon, escreveu em O Cruzeiro, então, disparada, a maior revista do País.
Foi entrevistada pela Voz da América e visitou a Organização dos Estados Americanos.
Foi também muito elogiada pela entrevista que concedeu ao secretário da United Press.
No Governo Juscelino, foi vice-presidente das Pioneiras Sociais, que tinha à frente dona Sara Kubitscheck.
Perambulando pelas ruas da cidade, que é tão raro, pra mim, baixar em Fortaleza.
Me deparei com uma papelaria excelentemente nominada de Rascunho.
Muitos torcem pelo Tricolor, outros, pelo Vovô.
Quanto a mim, me contento em pender pelos Pontistas do Sérgio.
Anita não está fazendo falta.
Simplesmente porque a roda acabou.
Terça, 21 de outubro: Célia Teixeira, sra José Wagner .... Andréa Oliveira, nascida Guilherme .... Zeugo Machado, excelente tecido humano .... Fabiana Bachá, mulher do Alfredo .... Esther Feitosa, Falcão por pai ....Glisberto Bastos, tocador de bifê .... Tereza Ribeiro.
"O BEIJO É A SUPREMA ELOQUÊNCIA NO AMOR"
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.