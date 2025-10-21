Foto: Reprodução Facebook Edite Pinheiro Guimarães

Segundo seu tio jesuíta, padre José Gentil, Edite Pinheiro Guimarães era culta, inteligente e de grande sensibilidade artística.

Porém, sempre insatisfeita, e procurando a perfeição, dos países que visitou, o que mais lhe empolgou foi o Japão.

A convite de João Calmon, escreveu em O Cruzeiro, então, disparada, a maior revista do País.

Foi entrevistada pela Voz da América e visitou a Organização dos Estados Americanos.

Foi também muito elogiada pela entrevista que concedeu ao secretário da United Press.

No Governo Juscelino, foi vice-presidente das Pioneiras Sociais, que tinha à frente dona Sara Kubitscheck.

Foto: acervo pessoal Olinto Oliveira e Cláudio Philomeno, no Cipó do médico humanitário

TIRO & QUEDA

Perambulando pelas ruas da cidade, que é tão raro, pra mim, baixar em Fortaleza.

Me deparei com uma papelaria excelentemente nominada de Rascunho.

CORES

Muitos torcem pelo Tricolor, outros, pelo Vovô.

Quanto a mim, me contento em pender pelos Pontistas do Sérgio.

DISSOLVEU

Anita não está fazendo falta.

Simplesmente porque a roda acabou.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 21 de outubro: Célia Teixeira, sra José Wagner .... Andréa Oliveira, nascida Guilherme .... Zeugo Machado, excelente tecido humano .... Fabiana Bachá, mulher do Alfredo .... Esther Feitosa, Falcão por pai ....Glisberto Bastos, tocador de bifê .... Tereza Ribeiro.

BON MOT

"O BEIJO É A SUPREMA ELOQUÊNCIA NO AMOR" João Guimarães)



