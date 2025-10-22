Jubileu do colunista: mais uma acontecência

Foto: Artist-freed ￼No Ideal, brindando presidente Amarílio Cavalcante

Após almoço de Wilma Patrício no Jangada Clube, teremos, nesta quarta, outra acontecência super, no calendário Jubileu do colunista.

O almoço do Ideal, organizado com o maior fôlego pelo próprio presidente do Conselho, Amarílio Cavalcante.

Tendo como local o salão batizado de Paulo Bandeira, palco, no passado, das mesas de Bacará, Campista e Roleta.

A quem devo a Medalha Cysne Filho, quando fui saudado pelo inesquecível Aurélio Mota.

Tudo isso significando que hoje estarei vivenciando um tempo de retorno, entre a saudade e um novo reconhecimento.

Foto: acervo pessoal Wilma Patrício, anfitriã da primeira edição do Jubileu, ausente hoje, por viagem, da promovida pelo Ideal

PRA CIMA

Sérgio Ponte balançou, em suas Frias, as cores tricolores, em fundas exaltações.

Que, se ainda não tem a Cidadania Benemérita, bem merece

DESEJO

Não vejo a hora de olhar, do meu posto de observação, na porta do Cumbuco.

E não mais ver os esperantes dos ônibus da jubilada Vitória sentados sobre latas vazias de tinta.

TIRO CERTO

Eu estava fora, quando a revista supermercadista Nosso Setor que traz o Edilmo Cunha na capa o batizou de Apóstolo da Amizade.

Que transformou o varejo nordestino com humildade e visão empreendedora.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 22 de outubro: Guiomar Marinho, que Maria Cláudia Oliveira considera um dos primores da ala feminina da sociedade .... Valmir Campelo, advogado de renomeada .... Teresita Aguiar, que foi primeira-dama do Tribunal de Contas da União .... Eduardo Corrêa .... Desembargadora Gizela Nunes da Costa.

BON MOT