Jubileu do colunista: mais uma acontecência

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Após almoço de Wilma Patrício no Jangada Clube, teremos, nesta quarta, outra acontecência super, no calendário Jubileu do colunista.
O almoço do Ideal, organizado com o maior fôlego pelo próprio presidente do Conselho, Amarílio Cavalcante.
Tendo como local o salão batizado de Paulo Bandeira, palco, no passado, das mesas de Bacará, Campista e Roleta.
A quem devo a Medalha Cysne Filho, quando fui saudado pelo inesquecível Aurélio Mota.
Tudo isso significando que hoje estarei vivenciando um tempo de retorno, entre a saudade e um novo reconhecimento.
Sérgio Ponte balançou, em suas Frias, as cores tricolores, em fundas exaltações.
Que, se ainda não tem a Cidadania Benemérita, bem merece
Não vejo a hora de olhar, do meu posto de observação, na porta do Cumbuco.
E não mais ver os esperantes dos ônibus da jubilada Vitória sentados sobre latas vazias de tinta.
Eu estava fora, quando a revista supermercadista Nosso Setor que traz o Edilmo Cunha na capa o batizou de Apóstolo da Amizade.
Que transformou o varejo nordestino com humildade e visão empreendedora.
Quarta, 22 de outubro: Guiomar Marinho, que Maria Cláudia Oliveira considera um dos primores da ala feminina da sociedade .... Valmir Campelo, advogado de renomeada .... Teresita Aguiar, que foi primeira-dama do Tribunal de Contas da União .... Eduardo Corrêa .... Desembargadora Gizela Nunes da Costa.
"É MELHOR SER REI DE TEU SILÊNCIO DO QUE ESCRAVO DE TUAS PALAVRAS"
