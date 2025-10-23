Ecos do Jubileu

Foto: opovo COM João Guimarães, anfitrião da Carnaúba, Edilmo Cunha e Ivens Dias Branco Júnior

Em plena curtição Jubileu, considero pertinente reproduzir aqui o que sobre o repórter escreveu na revista da Associação Comercial João Guimarães.

Por ocasião da entrega do Troféu Carnaúba, por Ivens Dias Branco Júnior.

O Exemplo Lúcio Brasileiro: "Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar", esta frase é tirada do poema de um espanhol, Antonio Machado, escrito cerca de um século atrás.

Em um contexto complexo, quando a incerteza sobre os rumos do mundo assombrava a humanidade, nos incita a refletir como estamos conduzindo as nossas vidas

Será que temos consciência do nosso real papel, enquanto cidadãos? Sabemos dimensionar o tamanho da nossa responsabilidade, sobretudo, que acontece ao nosso redor?

Foto: acervo pessoal No Cipó de Gadelha, Bil Farias e Menino Camurça. (By Evando)

PROMOÇÃO

João Paulo Accioly era presidente do Náutico, quando recebi, com a presença do governador Ciro Gomes, a Cidadania Honorária.

Que depois Joaquim Guedes me promoveu, dando-me a condição de Benemérito.

ELEGÂNCIA

Caravana que veio do Rio para a primeira posse de Virgílio Távora no Governo.

Tinha até representante das Dez Mais do Brasil, a sra Álvaro Catão, nascida Lurdes Prazeres.

HÓSPEDE

Tive chance e a oportunidade de inaugurar dois hotéis.

O Plaza, de Porto Alegre, e o Trocadero, do Rio, que hospedava VT e dona Luíza.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 23 de outubro: Consuelo Dias Branco, que foi maior amiga da legenda Beatriz Philomeno Gomes .... Aristênio Canamary, irmão de um dos meus companheiros viajantes favoritos, Aristófanes .... Fátima Lima Verde, que foi primeira-dama da Nossa Senhora da Assunção .... Sara Lima, Studart por família.

BON MOT