Ecos do Jubileu

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Em plena curtição Jubileu, considero pertinente reproduzir aqui o que sobre o repórter escreveu na revista da Associação Comercial João Guimarães.
Por ocasião da entrega do Troféu Carnaúba, por Ivens Dias Branco Júnior.
O Exemplo Lúcio Brasileiro: "Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar", esta frase é tirada do poema de um espanhol, Antonio Machado, escrito cerca de um século atrás.
Em um contexto complexo, quando a incerteza sobre os rumos do mundo assombrava a humanidade, nos incita a refletir como estamos conduzindo as nossas vidas
Será que temos consciência do nosso real papel, enquanto cidadãos? Sabemos dimensionar o tamanho da nossa responsabilidade, sobretudo, que acontece ao nosso redor?
João Paulo Accioly era presidente do Náutico, quando recebi, com a presença do governador Ciro Gomes, a Cidadania Honorária.
Que depois Joaquim Guedes me promoveu, dando-me a condição de Benemérito.
Caravana que veio do Rio para a primeira posse de Virgílio Távora no Governo.
Tinha até representante das Dez Mais do Brasil, a sra Álvaro Catão, nascida Lurdes Prazeres.
Tive chance e a oportunidade de inaugurar dois hotéis.
O Plaza, de Porto Alegre, e o Trocadero, do Rio, que hospedava VT e dona Luíza.
Quinta, 23 de outubro: Consuelo Dias Branco, que foi maior amiga da legenda Beatriz Philomeno Gomes .... Aristênio Canamary, irmão de um dos meus companheiros viajantes favoritos, Aristófanes .... Fátima Lima Verde, que foi primeira-dama da Nossa Senhora da Assunção .... Sara Lima, Studart por família.
"BOM NÃO É SER IMPORTANTE. O IMPORTANTE É SER BOM"
