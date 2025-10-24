Inspirado na erudição de Lurdes Moreira

Cedo da manhã de quarta, de umas nove pras dez horas, eu já estava À Leste do Éden, que é o Ideal dando pra Rui Barbosa.

Cheguei até antes do anfitrião, Amarílio Cavalcante, e qualquer um dos convidados.

Me baseava na erudição da aristocrata pernambucana Lurdes Moreira, da família dos afamados Doces Peixe.

Que, quando o homenageado é um dignatário da Igreja, uma autoridade do Governo ou um nobre, ele chega depois dos convidados.

Quando não, não passando de um ente comum, ele chega antes de todo mundo, e já está na porta, quando baixam.

Esse foi o caso em questão do almoço que estourou, quer dizer, aconteceu além do que esse jubilado merecia.

FICAMOS

Como time que está ganhando não deve mudar.

Gran Marquise mais que mantido pra sede do Colóquio da Construção Civil, 5 de novembro.

OS MEUS

Quezados da Aurora representados no superencontro de quarta, nas Monsenhores.

Advogado Jefferson, mesmo tendo nascido aqui, fez as honras.

RELÓGIO CONTA

Direção do Farias Brito deu última forma.

Troféu Hermenegildo Sá Cavalcante, pela curteza do tempo, não terá edição este ano.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 24 de outubro: Ronei Paiva, um dos tocadores da moderna Guaramiranga .... Carol Vasconcelos, que casou na banda .... Paulo Sérgio Santa Cruz, que nos deu o magnífico restô Ibiza .... Thomásia Carapeba, mulher de Alberto .... Aline Vasques, esposou causídico bem solicitado.

