Momento superior

Foto: acervo pessoal Permanentemente apoiado por Fernando Esteves, Amarílio Cavalcante fez jubilado ver estrelas

Deliberativamente, Amarílio Cavalcante, com permanente endosso do Executivo, Fernando Esteves, armou o Salão B do Cassino do Ideal.

Dando as condições físicas para um encanto, que poderia ter acontecido em qualquer grande cidade do mundo.

Estou me referindo, no caso, à dependência norte, que viveu um momento indiscutivelmente superior.

Deixando que o protagonista, em nenhum momento, pudesse dissimular sua alegria e contentamento.

Pois não havia, no grupo seletíssimo, um só convidado que não estivesse ali feliz por ter sido lembrado.

A comida pertence ao cozinheiro, que, em todas as pedidas, chef Roberto não deixou de cumprir esplendidamente a missão que os anfitriões lhe impuseram.

LETRAS

Academia Cearense representada pelo atual condutor, Tales Sá Cavalcante, Fernanda Quinderé e João Soares.

Que parece fazer questão do Oliveira Neto.

SAÚDE

Walber Pinto Vieira, fundador da Bonomo, da ala sul da Praça do Cristo Rei.

Glauco Lobo, por cuja clínica também passei, César Pontes, que na sua especialidade honra o irmão, Zeedson, operador do Presidente da França, e pelo menos um civil, Edilmo Cunha, o Apóstolo da Amizade.

CONSORTE

Ana, nascida Rodrigues, que foi primeira-dama do nominador do local da tarde incomparável, prestigiou.

Aliás, Paulo Bandeira também me evocou, concedendo Medalha Ananias Cysne.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 25 de outubro: Tânia Macêdo, que foi vizinha na Dom Luís .... Fernanda Pimentel, nora, via Tarquílio, do meu patrão radiofônico, Moysés .... Cândido Albuquerque, do Baronato de Camocim, e que foi reitor .... Tânia Sancho, de Elen e José Afonso .... David Lucena .... Zélia Barbosa Henriques, amiga da Sílvia Moysés .... Camila Benevides, mulher do cantante Paulo.

BON MOT