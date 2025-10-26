Paco y sus amigas

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Para a coluna de hoje, selecionamos aquelas senhoras já partintes que emolduraram a minha vida com seu apoio, afeto e benquerença:
Nicinha Pinheiro
Leônia Lins
Albanisa Sarasate
Sílvia Macêdo
Beatriz Philomeno
Olga Barroso
Luíza Távora
Lúcia Dummar
Carola Picanço
Maria Macêdo
Helena Aguiar
Nadir Papi Saboya
Lidinha Gondim
Arisa Boris
Heloysa Juaçaba
Irene Martins
Marister Gentil
Ivone Faria
Mady Benzecry
Irene Delne
Lorena Frota
Regina Marshall
Marúzia Carvalho
Heldine Campos
Neiden Silva
Branca Pegado
Eudinha Palácio
Sulamita Cabral
Anita Cavalcanti
Lúcia Dantas
Emelvira Sá
Maria Iracema Oliveira
Raimundinha Machado
Helena Jereissati
Norma Cabral
Lurdinha O'Grady
Maria José Braz
Lígia Quinderé
Maria Teresa da Escóssia
Lenira Borges
Helena TC Macêdo
Edite Pinheiro Guimarães
Lurdes Moreira
Suzana Ribeiro
Ruth Moreira da Rocha
Lilian Lobo
Dagmar Pontes
Simone Pontes
Zulmira Lazar
Sâmia Pinheiro
Hebe Costa Lima
Rita Parente Mota
Neide Maia
