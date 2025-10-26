Logo O POVO+
Paco y sus amigas
Foto de Lúcio Brasileiro
Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.

Paco y sus amigas

Uma lista pra lá de afetiva formada por mulheres. Elas já partiram desta convivência, onde emolduraram minha vida
￼EDITE Gentil Pinheiro Guimarães, sediada no Rio (Foto: acervo pessoal)
Para a coluna de hoje, selecionamos aquelas senhoras já partintes que emolduraram a minha vida com seu apoio, afeto e benquerença:

Nicinha Pinheiro

Leônia Lins

Albanisa Sarasate

Sílvia Macêdo

Beatriz Philomeno

Olga Barroso

Luíza Távora

Lúcia Dummar

Carola Picanço

Maria Macêdo

Helena Aguiar

Nadir Papi Saboya

Lidinha Gondim

Arisa Boris

Heloysa Juaçaba

Irene Martins

Marister Gentil

Ivone Faria

Mady Benzecry

Irene Delne

Lorena Frota

Regina Marshall

Marúzia Carvalho

Heldine Campos

Neiden Silva

Branca Pegado

Eudinha Palácio

Sulamita Cabral

Anita Cavalcanti

Lúcia Dantas

Emelvira

Maria Iracema Oliveira

Raimundinha Machado

Helena Jereissati

Norma Cabral

Lurdinha O'Grady

Maria José Braz

Lígia Quinderé

Maria Teresa da Escóssia

Lenira Borges

Helena TC Macêdo

Edite Pinheiro Guimarães

Lurdes Moreira

Suzana Ribeiro

Ruth Moreira da Rocha

Lilian Lobo

Dagmar Pontes

Simone Pontes

Zulmira Lazar

Sâmia Pinheiro

Hebe Costa Lima

Rita Parente Mota

Neide Maia

 

