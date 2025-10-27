Ecos do reconhecimento idealino

Foto: acervo pessoal Cláudio Albuquerque fazendo sala pra Ana Bandeira, no tocantíssimo almoço jubilar

No reconhecimento idealino, Antônio Filgueiras representou meu primeiro colégio na Capital vindo da Aurora, Lourenço Filho.

Com ele, Anastácio Queiroz, que foi quem acompanhou Demócrito Dummar à Torre do Iracema, para oficializar meu retorno ao O POVO.

Grande Orós, por Branca de Castro, enquanto Josué respondia por minha Turma do Líbano.

Meus companheiros de O POVO, por Jocélio Leal, cujo espaço horizontal é um dos primeiros que se lê por quem pega o Jornal das Multidões.

Tarcísio Porto, que ali bem vizinho, só que, no segundo piso, anfitrionou homenagem do Rotary Palace, o Pioneiro.

Luiz Fernando, pelo governador Gonzaga Mota, em quem votei, e fui atendido pela mesma massagista, que José Macêdo trouxe de Brasília, Totó.

FUNDO

Regine Limaverde abre expô de 28 quadros, dia 8, na Leonardo Mota, 460.

Dando direito a coro de violino, by Rejane Cortez.

INCORPORADOS

Marcus Lage, que esteve no segundo Almoço Jubileu, anunciando, onde chega.

Presença da Sociedade dos Amigos do Vinho, no confra diamantino de sexta 28 de novembro no Ugarte.

LEGAÇÃO

A Unidos do Natal bem representada na quartafeirina do Ideal.

Carlos Augusto Moraes, Cláudio Philomeno, Chiquinho Aragão, Luciano Cavalcante, Magno Câmara e Rubens Studart.

FITAS DE MÁQUINA

Marcando a folhinha amanhã, Aída Coelho, que foi primeira reitoriza da Universidade de Fortaleza .... Ivens e Morgana Dias Branco passam Réveillon em Lisboa ou Palma .... Na abertura do Mix Mateus da BR-116, Alexandre Sales.

BON MOT