Jubileu Diamantino do Farias Brito

Foto: João Filho Tavares Aniversário de 90 anos do Farias Brito. Na imagem, o diretor-presidente Tales de Sá Cavalcante

Farias Brito começa galhardamente a festejar seus noventa anos, portanto, Jubileu Diamantino.

Entre seus triunfos, figura a obtenção, este ano, dos vinte e oito primeiros lugares no Brasil.

Além de haver conseguido quinhentas e cinquenta e duas aprovações nas primeiras fases .

Dos vestibulares mais difíceis de todo o País, ou sejam, o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o do Instituto Militar de Engenharia.

Aliás, nos últimos nove anos, é o primeiro do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio.

E seus alunos já representaram a terra de Cabral em 62 países em Olimpíadas Científicas.

Foto: acervo pessoal Protagonista do Almoço Jubileu do Ideal, entre mentor, Amarílio Cavalcante, e Ivens Dias Branco Júnior, pelos gigantes conglomerados

RAQUETE DE OURO

O POVO de ontem realçou vitória de João Fonseca em Basileia.

Trata-se de um produto de tradicionais troncos cearenses, tais Cabral e Leite Barbosa.

QUARTA, CINCO

Victor Frota Pinto telefona, pra dar forma definitiva.

Do anual Colóquio da Engenharia, no Gran Marquise.

ALARGAMENTO

Presidente do Clube do Cinema, Régis Frota, entra sexta em disputa de outro tipo de cadeira.

Estou me referindo a uma das vagas do Instituto do Ceará.

RONDA DOS NATAIS

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Nelidia Brígido, mulher do Maninho .... E amanhã, apaga velinhas Nilo Tabosa, por sinal, um Quezado da Aurora que não nasceu onde eu nasci.

