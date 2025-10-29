Um sonho de casamento

No pernoite de segunda pra terça, tive um sonho que focava um casamento.

Do caçula de José e Maria Macêdo, Manoel, com Priscila, de Altair e Afonso Ésulo.

Me ensejando um dos tópicos mais peraltas, ao saber que a recepção seria na igreja defronte à residência do noivo.

Dizia: O senhor José Macêdo vai ser processado pelos convidados do enlace de hoje.

Pois morando ao lado da Igreja do Líbano, está nos impedindo de atravessar a rua, direito estabelecido pela Constituição.

Logo que O POVO circulou, recebi uma ligação, convidando pro depois na casa dos pais do casante.

CCC

Hoje, voltarei aos velhos pagos.

Pois bem antes do meio-dia, estarei no Country, levado pelo Walter Cabral, fito abraçar atual presidente, Paulo O'Grady.

SEXTA

Confra anual do Colóquio da Engenharia acontecerá, realmente, num dia cinco.

Só que, de dezembro.

REINÍCIO

Wilma Patrício regressou no fim de semana da baixada europeia.

E hoje, no português da Varjota, retoma a Quarta-feira Santa, com Emília e Ecilda, que a acompanharam, além de Maria Vital, que aqui ficou.

FITAS DE MÁQUINA

Dr Salvio Pinto almoçando dominicalmente no Don Pepe, mulher Leila de um lado, filho nominado do outro ..... Marcus Lage reaparecendo na Estalagem Dois Sertões .... Também por lá, José Rubens e Nilsa Frota, que figuram também nos bons papos.

BON MOT