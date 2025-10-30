Há 70 anos, o início na Gazeta

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Tudo começou ao se iniciar a noite de uma quarta da primeira quinzena de julho de 1955.
Bati na Gazeta da Senador Pompeu, e quem me atendeu foi Antônio Dias, que tocava um bar na São Paulo transversal.
Procurei por Luiz Campos, e ele me informou que o redator-chefe, como se dizia na época, só chegaria às oito.
Entrei no Cine Diogo, pertinho, e ali ocupei as duas horas que faltavam, quando mais tarde tive o ensejo de subir ao primeiro andar, onde o jornal era produzido.
Não sei mais qual foi o meu enredo, quando o Luiz Campos me recebeu, porém, percebi de imediato que poderia contar com ele.
Soube depois que, para conseguir o apoio dos outros diretores, Olavo Araújo e Afonso Sancho, o Luiz teria argumentado que a Gazeta vendia bem, mas não penetrava no Ideal Clube, que anunciava.
Em seu espaço horizontal de O POVO, muito recentemente, Paulo Linhares teve como protagonista Márcia de Sá Cavalcante, de Nádia e Hermenegildo.
Ela é a primogênita das três, muito da linha do plural, e mora na Suécia.
Maraponga se transfere totalmente para Orlando.
Pois, entre Natal e Réveillon, Manoel, Mana e mais produção festejam natalício dela e Jubileu Diamantino da união dos dois.
Pessoal que lotava no domingo almoço do Belo Azul nem sabia.
Que quem estava lhe servindo era a contista Arya, ajudando os pais, proprietários
Quinta, 30 de outubro: Cândido Couto .... Bruna Canamary .... Daniel Figueiredo, filho de ex-presidente da Academia de Medicina .... Ana Carolina Falcão .... Kalil Otoch, cujo avô paterno foi meu parceiro de biriba no Ideal.
"O BOM NÃO É AMAR, MAS AMAR O OBJETO CERTO, NA OCASIÃO CERTA E NO GRAU CERTO"
