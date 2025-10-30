Há 70 anos, o início na Gazeta

Foto: Sara Maia ￼LUIZ Campos, pai assumido

Tudo começou ao se iniciar a noite de uma quarta da primeira quinzena de julho de 1955.

Bati na Gazeta da Senador Pompeu, e quem me atendeu foi Antônio Dias, que tocava um bar na São Paulo transversal.

Procurei por Luiz Campos, e ele me informou que o redator-chefe, como se dizia na época, só chegaria às oito.

Entrei no Cine Diogo, pertinho, e ali ocupei as duas horas que faltavam, quando mais tarde tive o ensejo de subir ao primeiro andar, onde o jornal era produzido.

Não sei mais qual foi o meu enredo, quando o Luiz Campos me recebeu, porém, percebi de imediato que poderia contar com ele.

Soube depois que, para conseguir o apoio dos outros diretores, Olavo Araújo e Afonso Sancho, o Luiz teria argumentado que a Gazeta vendia bem, mas não penetrava no Ideal Clube, que anunciava.

Foto: acervo pessoal Hoje aconteceria, com seu natalício, Beatriz Philomeno, com preces certeiras da amiga maior, Consuelo Dias Branco. (By Rodrigues)

EM TERRAS NÓRDICAS

Em seu espaço horizontal de O POVO, muito recentemente, Paulo Linhares teve como protagonista Márcia de Sá Cavalcante, de Nádia e Hermenegildo.

Ela é a primogênita das três, muito da linha do plural, e mora na Suécia.

ALÉM-MAR

Maraponga se transfere totalmente para Orlando.

Pois, entre Natal e Réveillon, Manoel, Mana e mais produção festejam natalício dela e Jubileu Diamantino da união dos dois.

MÃO

Pessoal que lotava no domingo almoço do Belo Azul nem sabia.

Que quem estava lhe servindo era a contista Arya, ajudando os pais, proprietários

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 30 de outubro: Cândido Couto .... Bruna Canamary .... Daniel Figueiredo, filho de ex-presidente da Academia de Medicina .... Ana Carolina Falcão .... Kalil Otoch, cujo avô paterno foi meu parceiro de biriba no Ideal.

BON MOT