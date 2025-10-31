Em busca de apoio para a Casa Ceará

Foto: Reprodução Casa do Ceará Brasília Advogados João Rodrigues (diretor jurídico da Casa Ceará), Estenio Campelo ( primeiro vice-presidente ), secretário José Humberto, e Lacerda Júnior (presidente)

Terça 28, o presidente da Casa do Ceará, Lacerda Júnior, baixou no Palácio do Buriti.

Com ele, advogados João Rodrigues e Estenio Campelo, recebidos pelo secretário de Governo, José Humberto.

Com quem trataram da atualidade necessitante da instituição, sendo ouvidos com atenção maior.

A pauta foi, sobretudo, preenchida por solicitação de apoio financeiro, para o Lar de Idosos.

Os visitantes ficaram animados com a receptividade por parte do credenciado assessor.

Certos de que obterão os recursos para manter em bom nível a prestação dos humanitários serviços.

Foto: acervo pessoal Com Magno Câmara, Danilo Gurgel, que chega aos 70 amanhã, valendo almoço, hoje, no Nucci, articulado pela filha Natália

BARNABÉS, PRIMEIRO

Prefeito Roberto Pessoa adiou encontro marcado, via Castelo do Castelinho, para almoço de quinta.

Acontece que só depois se inteirou de que se tratava do Dia do Funcionalismo de Maracanaú.

VAI LONGE

Graça Dias Branco foi para o Japão.

Com sua proverbial simpatia.

CONTANDO TEMPO

Narcélio Miranda informando dos 31 do Cantinho do Frango.

Do qual, por sinal, pioneiro.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 31 de outubro: Lara Fiúza, nascida Ximenes, nora de Lauro e Bitoca .... Valdélio Leite, que forma no meu Guia-Saúde .... Flávia Roberta Leite, esposa do coronel Anísio.

BON MOT