Um bom equívoco

Foto: acervo pessoal Maria Vital e presidente da OAB-Ceará, Cristiane Leitão

Estava curtindo minha fatia de carneiro no Ordones-Bolão, quando o Zequinha Pereira anunciou que o Geraldo, que era seu freguês, estava chegando.

Trata-se de alguém que, pessoalmente, ainda não conheço, e que tem tudo a ver com a tramitação de meu Minuto na CBN.

Me preparei para recebê-lo com dignidade, incluindo uma taça de ótimo vinho português.

Logo o engano foi percebido, pois não se tratava do companheiro da Aguanambi.

Apesar de cidadão de evidente distinção, nada tinha a ver com o colega radiofônico que tramita, de segunda a sexta, minhas intervenções.

E para quem deixei com o dono da casa, a título de Natal, três caixas dos fabulosos produtos Dias Branco.

ABRIDOR

Ecilda Girão me traz instrumento de valia indiscutível.

Sabedora de que a Espanha faz tintos quase chegantes aos que Itália e Portugal produzem.

PORTO SEGURO

Face trapalhadas do metanol.

Não precisa uísque ser só escocês, tem de ser, também, Donizete.

SÉRGIO

Dos Pontistas, não tem nenhum que não seja ótimo, incluindo, claro, o comandante.

Me deixando de ouvido ligado, mesmo quando Ceará e Fortaleza não favorecem.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 1 de novembro: Antônio Marques, que foi dos Dez Mais .... José Liberato Barrozo, que foi meu vizinho na Caio Cid .... Laéria Fontenelle, imortal da Academia .... Pio Rodrigues, prefeito que Fortaleza não teve .... Ivone Fiúza .... Danilo Gurgel, representando Guaramiranga na Escola Unidos do Natal .... Micheline Albuquerque, mulher de Germano .... David Pontes, consorte de minha afilhada Rafaela Veras .... Ricardo Chaves .... Onezinda Schmit, que foi embaixatriz de Luxemburgo na orla .... Roberto Pamplona, arquiteto.

BON MOT

"EU TE AMO PORQUE TE AMO. NÃO PRECISAS SER AMANTE, E NEM SEMPRE SABES SÊ-LO" Carlos Drummond de Andrade



