LÚCIO BRASILEIRO

Levado pelo Waltinho Cabral, baixei no Country para um dedo de prosa com o presidente Paulo O'Grady.

Para quem tracei o histórico do meu ingresso no clube e, durante anos, permanência.

Estreia foi num baile de Carnaval, as festas a rigor das segundas-feiras.

Eu havia ganho um smoking de meu pai, dono de loja, face meu bom desempenho no Marista Cearense.

Vim a pé da nossa casa, na Dom Luís, que precisava atravessar seis ruas, e como não conhecia ninguém, fiquei de guarda na calçada da Barão de Studart.

Até que surgiu um cidadão que portava colete e marchei atrás dele, e quando recebia o abraço de Bertrand Boris, tomei a sua frente, fazendo o presidente pensar que eu era filho do Robert Gradvohl.

PATOTA

Rui Dias forma com dr Salvio Pinto na confra anual da Unidos do Natal.

Só perdendo quando viaja, aliás, José Guedes e Neto Galdino também pertencem.

DEIXAR

Em nenhuma hipótese, Prefeito de Caucaia pode derrubar o Coliseum, obra do antecessor.

Até mesmo porque, foi a primeira vez que a edilidade olhou para a cultura e a arte.

DEVAGAR COM O ANDOR

Evite correr demais fora das pistas especializadas.

Pois pode indiciar que nem tudo está legal.

FORAM VISTOS

No Belo Azul, procurador Luiz Eduardo Santos, com Marcus Lage .... Outubroniando no Don Pepe, mediante jantar, Daniele e Said Guilhon .... Almoçando no Mezzi, dois integrantes civis do meu Guia-Saúde, Givaldo Sisnando e Edilmo Cunha.