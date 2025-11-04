Sobre shoppings e compras

No começo do século XX, dois centros comerciais foram inaugurados nos Estados Unidos, o primeiro, em Chicago, em 1916, e o outro, seis anos depois, em Kansas City.

Entre nós, baseando-se na Associação Brasileira de Shoppings, o primeiro foi o Iguatemi, aberto em São Paulo, em 1966.

Em 1980, o Grupo JCPM criou, na zona sul de Recife, ocupando vinte mil metros quadrados, nova área de desenvolvimento, instalando sua primeira em Pernambuco.

No final de 2001, João Carlos Paes Mendonça entrou no negócio, começando por melhorar o setor de compras.

O empresário começou a visitar o mall frequentemente, conversando com lojistas e participando das premiações anuais.

O resultado é que o movimento de consumidores aumentava a cada ano, justificando plenamente seu otimismo inicial.

ELÁSTICO

Tricolores em comando devem pôr na cachola que 2x0 garante mais a vitória do que 1.

Nesse aspecto, jogo contra o Santos foi exemplar.

DESEMPLACADO

Placa do Anfiteatro Flávio Ponte sumiu do local.

Seu irmão Híder caiu em campo, mas, até agora, pista alguma.

DESTA PRA OUTRA

Vicente e Margarida Alencar deixaram passar ontem.

Porém, não a outra, quando teremos, no mesmo Palácio da Luz, a Terça em Prosa e Verso.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 5 de novembro: Aramicy Pinto, que me concedeu a Medalha Régis Jucá, tendo ao seu lado presidente do Deliberativo, saudoso Valmir Torres .... Alfredo Gurjão, que se tornou um afim dos Philomeno de Jacarecanga, casando com Júlia, nome da mãe do Chico, que partiu na véspera de seu casamento com Beatriz .... Edson Lopes, que fez parte do meu Guia-Saúde .... Natércia Bruno, mulher de Artur, .... Rodrigo Coelho, único varão de Francisco e Mazé.



