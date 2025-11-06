No cardápio do Ugarte

Passei um pente fino telefônico com chef Astro Abreu, adubando o que será oferecido sexta, 28, no Ugarte.

Por ocasião do almoço da Unidos do Natal, desta vez, jubilado, deste repórter, em jornal, rádio e televisão.

Entrada, panquecas de carne e caranguejo, assunto em que o baixinho é especialista.

Depois, os deslizantes perus, que ninguém lhe iguala, bate até a Rita Banqueteira.

Os doces da sobremesa, pelos mesmos motivos do repasto salgado, serão repetidos, inclusive, o de jaca.

De mãos dadas, os partícipes, sempre fincados no melhor do melhor, rezarão um Pai Nosso praqueles que já foram tragados pela Grande Noite.

BANCO DA VITÓRIA

Assim batizei o banco que o Luiz Guimarães prometeu colocar na parada defronte ao Belo Azul, na entrada do Cumbuco.

Dispensando, assim, que os passageiros que esperam o ônibus usem latas de tinta para sentar.

ENCRUZILHADA

Procurador Luiz Eduardo dos Santos pretendendo ampliar seu território fora...

Não sabendo ainda se, nas próximas férias, baixará em Ibiza ou Villefranche-Sur-Me.

LÁ EM CIMA

César Aziz Ary tornou-se Cidadão Honorífico de Guaramiranga, onde mantém bem diretrizada pousada.

O ato se deu no Teatro Rachel de Queiroz.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 6 de novembro: Luiz Sérgio Vieira, que participou do time de César Cals, na excelente administração .... Affonso Taboza .... Maryanne Machado, filha de amigo do peito amado, Adalberto Mota .... Guilherme Leite Pequeno .... Luiz Eduardo Cidrão.



