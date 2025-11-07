A lista vetada dos restaurantes

Face sua formação, este jubilado colunista está impedido de programar restaurantes que não tenham forro de feltro sob as toalhas.

Que pessoal da cozinha não use luvas, nem os garçons, que devem estar impecáveis.

Que o cardápio seja digital, e não curricular, isto é, que ele possa ler as denominações dos pratos impressas.

Cujos toaletes masculinos não ofereçam duchas para a higiene localizada.

Que também não possuam mictório.

E que, também, não sejam dotados de ganchos para colocar calças, blusas e até roupas íntimas.

EM CIMA DO LANCE

No meu milionário Minuto, pois líder no Ibope perante classes mais radiofônicas, C e D.

Proclamei que vinho pra feijoada deve ser tinto, por causa das carnes inseridas.

E RECITARAM JUNTOS

Num bar cearense do Leblon, promovi um encontro que ainda hoje me deixa orgulhoso.

Apresentando nosso Aurélio Mota, no fundo, um poeta, a Vinícius de Moraes.

OUTROS TEMPOS

Avenida da Universidade estava certo, quando só tínhamos uma, a Federal.

Hoje, com tantas, induzo Câmara a batizar de Antônio Martins Filho.

RONDA DOS NATAIS

