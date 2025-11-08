Cruzando com Marcus Lage no Belo Azul, ele, frentista dos Amigos do Vinho.

Me passou já estar em treze o número de associados confirmados para a confra de sexta 28 no Ugarte.

Essa cifra deverá ser ultrapassada, e temos motivos para pensar assim, já que, desta vez.

Trata-se do Jubileu Diamantino do protagonista, fundador da entidade, que são os Unidos do Natal.

A propósito, Edilmo Cunha presidiu a mesa de ontem no Chez Marc, tratando dos retoques definitivos.

PASSO ADIANTE

Residente em São Paulo, Paula de Sá Cavalcante, que passou quatro anos na Deloitte.

Desligou-se da multinacional em questão, para integrar o Conselho da Arco Educação, de alto suporte ao Ari de Sá e similares Brasil afora.

MAU ALUNO

Coluna cantou de galo, mas não adiantou.

Fortaleza recuou, deixando Alvinegro empatar no último minuto.

VOLTA

Após derrubar enxame mosqueteiro, Sabinão e Silowa recompõem, devagarinho, a mesa da Estalagem Dois Sertões.

Quem reaparece hoje, após longo inverno, é o dr José Maria Bonfim, com sua Eliane.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 8 de novembro: Norma do Ceará, que foi mulher e mãe de presidentes do Náutico .... Adriana Medeiros, nora de Maurício e Lúcia, primeiro casamento do Volare .... Walter O'Grady Cabral, cuja mulher, Ana Lúcia Gentil, integrou as Dez Mais, quando havia .... Isabela Gurjão, nascida Rebouças .... Aluísio Cruz, cardiologista .... Érika Girão, que matrimoniou sobrinho de Luciano.



