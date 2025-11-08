Eles & onde

Foto: ACERVO PESSOAL Tancredo Carvalho, que tirou LB das cinzas

Todos já se foram, puxados pela Grande Noite.

Trago hoje, neste espaço, a relação, sujeita a emissões, dos que mais ou menos me dirigiram ou apatronaram em jornal, rádio e televisão.

Abaixo, com votos de gratidão eterna, nomeio aqueles com quem trabalhei, naturalmente, os empresários, quer dizer, donos, diretores comerciais, gerentes, chefes e secretários das redações:

Meu pai, Luiz Campos

Olavo Araújo

Afonso Sancho

Antônio Brasileiro

Bonaparte Maia

José Macêdo

Carlos d'Alge

Miguel e Patriolino Dias

Albanisa Sarasate

Creusa do Carmo Rocha

Paulo Sarasate

José Raymundo Costa

Demócrito Dummar

JC Alencar Araripe

Antônio Pontes Tavares

Eduardo Campos

José Pessoa de Araújo

Moysés Pimentel

Aécio de Borba

João Guilherme Neto

José Parente

Dorian Sampaio

Flávio Parente

Darcy Costa

Jaime Machado

Antônio Carlos Campos de Oliveira

Rômulo Siqueira

Blanchard Girão

Arimatéia Santos

Salomão Maia

Aderson Braz

Augusto Borges

Neide Maia

João Ramos

E agora, os empregos, Gazeta de Notícias, O POVO, O Jornal, Correio do Ceará, Unitário, TV Ceará, TV Educativa, TV Cidade, Jangadeiro, Rádio Clube, Uirapuru, Dragão do Mar, Iracema, Verdes Mares Educativa de Sobral, Calypso, O POVO CBN.



