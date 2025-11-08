Eles & onde

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Todos já se foram, puxados pela Grande Noite.
Trago hoje, neste espaço, a relação, sujeita a emissões, dos que mais ou menos me dirigiram ou apatronaram em jornal, rádio e televisão.
Abaixo, com votos de gratidão eterna, nomeio aqueles com quem trabalhei, naturalmente, os empresários, quer dizer, donos, diretores comerciais, gerentes, chefes e secretários das redações:
Meu pai, Luiz Campos
Olavo Araújo
Afonso Sancho
Antônio Brasileiro
Bonaparte Maia
José Macêdo
Carlos d'Alge
Miguel e Patriolino Dias
Albanisa Sarasate
Creusa do Carmo Rocha
Paulo Sarasate
José Raymundo Costa
Demócrito Dummar
JC Alencar Araripe
Antônio Pontes Tavares
Eduardo Campos
José Pessoa de Araújo
Moysés Pimentel
Aécio de Borba
João Guilherme Neto
José Parente
Dorian Sampaio
Flávio Parente
Darcy Costa
Jaime Machado
Antônio Carlos Campos de Oliveira
Rômulo Siqueira
Blanchard Girão
Arimatéia Santos
Salomão Maia
Aderson Braz
Augusto Borges
Neide Maia
João Ramos
E agora, os empregos, Gazeta de Notícias, O POVO, O Jornal, Correio do Ceará, Unitário, TV Ceará, TV Educativa, TV Cidade, Jangadeiro, Rádio Clube, Uirapuru, Dragão do Mar, Iracema, Verdes Mares Educativa de Sobral, Calypso, O POVO CBN.
