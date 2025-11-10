Foto: acervo pessoal Advogado Estenio Campelo, que toca procurada banca em Brasília, aqui aparece recebendo em seu escritório os desembargadores Manoel de Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e Emanuel Leite Albuquerque, do TJ daqui

Leitora Idelzuíte, em delicada missiva, se diz admirada que eu cite e trate com carinho cidadão que pretendeu me botar pra correr da roda verde da Lurdes Gentil.

Sim, é verdade, acontece que o senhor em questão tinha créditos capitalizados no passado.

E para demonstrar tal, cito pelo menos um fato que se passou quando eu costumava baixar no Rio de Janeiro quase todo mês.

De repente, numa dessas viagens, me vi quebrado, sem apelação, e o cearense que me hospedava não atravessava tempos legais.

Me lembrei do José Martins de Lima, para quem telefonei incontinenti, pedindo cinco mil.

Não foi apenas o atendimento, porém, a rapidez da providência.

EXEMPLO

Os treinadores de Fortaleza e Ceará deveriam imitar o descortino denotado pelo Sérgio.

Que escala os seus Pontistas com perícia mais que evidente.

NÃO VÊ DISTÂNCIA

Mesmo longe do torrão, o cavalheiro César Montenegro não esquece a Ong.

Depositando sua cota no mister do atendimento a cerca de quinhentas crianças.

POUCOS QUE SEJAM

O colunista fez chegar ao Timóteo Xavier, dono do Belo Azul cumbucano.

Soneto lapidar do imortal Otacílio Colares, que vai ocupar parede norte do simpático e modesto restô.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 10 de novembro: Adriano Ventura, um dos braços do capitão Edson .... Beatriz Pinheiro, primogênita do inesquecível Walter Nogueira .... Daniel Barreto .... Celina Castro Alves, sobrinha do Laerte, que fez parte do Volare .... João Jaime Andrade, que formou na primeira equipe do Tasso .... Iolanda França, nora do dr Luiz, um dos leitores mais perquiridores desta coluna a vida toda .... Antônio Fábio Caminha, da Rua Um, Km 97.

BON MOT