Partiu Stella Pompeu, mulher do irmão civil Frota Neto.

Quando estive em Paris pela última vez, regou os esplêndidos queijos com champanhota idem.

A diplomata cearense exercia, nessa ocasião, uma das principais funções administrativas da Embaixada.

Soube depois que, no primeiro Governo Lula, o Celso Amorim disse pra assessoria: Por que ela está sem função, com esse belo currículo?

Explicaram que se tratava de uma ineficiência ocular, "ora, ora, quero falar com ela imediatamente".

E a colocou, de bate-pronto, no Consulado de Genebra, para recuperar a injustiça.

SIM AO JUBILEU

Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, confirmando presença na confra da Unidos do Natal.

Ano passado esteve, quer dizer, quem gosta, volta etc e tal.

ENTREGUE

Dia sim, outro também, nas mãos e motor da dra Ana Carolina.

Partícipe da Constelação Escossiana.

PAGANDO BATISMO

Fernanda Quinderé me passou, no bigalmoço, uma tapeçaria da Biga.

Não era pra menos, pois fui eu que batizei artista em questão.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 13 de novembro: Paulo O'Grady, presidente do Ceará Country Clube .... Annie Benevides, com ligações Frota, via pai .... Magno Nogueira, um dos varões do meu inesquecível amigo Etevaldo .... Fabiana Lustosa, sobrinha, nada mais, nada menos, que do Lustosa da Costa .... Luiz Melo Lima, genro do meu interessantíssimo amigo, que já partiu, Walter Nogueira .... Eveline Fujita, sra Lisandro, foi das minhas Dez Mais .... Gilvan Sabino .... Vivian Benevides.



