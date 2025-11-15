Um livro, uma dedicatória

José Maria Bonfim me manda sua última produção livresca, que trata do Monsenhor Luis Ximenes, particularizando a Hierofania do Trem.

Que curti, a partir da dedicatória, onde externou: Ao amigo Lúcio, meu filósofo douto, a quem deixo todo apreço e admiração.

Tendo atingido minha sensibilidade, aliás, ele já tinha marcado um belo tento, escrevendo sobre seu colega Paulo Roberto Martins Rodrigues.

Que envolveu também outro grandíssimo, Eduardo Régis Monte Jucá, um e outro tendo participado, em momentos oportunos, do meu Guia-Saúde.

A propósito, ele continua tocando a promoção que, junto saudoso Arimatéia Santos, promovia com a criançada de Guanacés.

Que conta, modestamente, embora, com a minha colaboração.

OBRA-PRIMA

Daqui a cinco, atinge cem anos o Hotel El Minzah, de Tânger.

Espetacular combinação de clube inglês com arquitetura marroquina.

SAGRADA

Maria Amoreira me faz chegar uma medalha.

Afinal, fui eu quem a batizou de Santa Maria.

NA TERRINHA

De volta de Indianápolis, onde foram visitar filho morando nos States.

Paulo e Fátima Almeida reapareceram na Estalagem Dois Sertões.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 15 de novembro: Julinha Gurjão, que herdou nome da vó, mãe do Chico .... Eduardo Gurgel Filho .... Tereza Távora, única varoa de VT e dona Luíza .... Leônidas Azevedo.



