Paredes que falam

Em minha oficina central, localizada ao raiar da Santos Dumont, com quadros espalhados nas paredes e diplomas em estojos, acontece a melhor perspectiva com que fui agraciado pelo desempenho em jornal, rádio e televisão.

Medalha da Abolição, condecoração maior do Estado.

Cidadania da Federação das Indústrias, sob Jorge Parente.

Troféu Carnaúba, principal condecoração da Associação Comercial, pelo presidente João Guimarães, intitulando sua elocução de O Exemplo Lúcio Brasileiro.

Gala Internacional Uma Noite em Las Vegas, pelos 45 anos de atividades.

Troféu Acert 2000, ao Radialista do Ano, pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão.

Manifestação por parte da Confraria da Construção, pelos 65 anos de labuta, assinada por Victor Frota Pinto, Antônio Albuquerque, César Ari, Oto Sá Cavalcante, Alex Tavares, Geldo Machado, José Carlos Pontes, Erivaldo Arraes, Lauro Vinhas Lopes.

Roberto Sérgio Ferreira, Tales Sá Cavalcante, Paulo Bandeira, Pompeu Vasconcelos, Raul Barroso, Wandocyr Romero.

Pelas Bodas de Diamante, pronunciamento da Turma Volare incorporada .... Troféu por 25 anos de Ibiza, de 1982 a 2007 .... Casa Cor 2005.

Diploma de Colaborador Emérito do Exército, pelo general de Exército Francisco Pamplona de Paula Pessoa, Comandante Militar do Nordeste.

Medalha Comunicador Augusto Borges, pela Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, assinado por Rui Martinho Rodrigues, Presidente Emérito, e Reginaldo Vasconcelos, Presidente.

Teia e Fios, por Beatriz Alcântara.

Sócio Honorário do Ideal, pelo presidente Luiz Carlos Aguiar, e do Conselho Deliberativo, Sílvio de Castro.

Botão da Associação Cearense de Imprensa (ACI ), entregue por Adísia Sá, batizada pelo agraciado de A Pequena Notável.

Destaque Especial da Federação das Indústrias, pelo atual presidente, Ricardo Cavalcante.

Sócio Honorário do Iate, por Chico Martins e Nonato Lopes .... Troféu Ananias Cysne, do Ideal .... Sócio Honorário do Náutico, por Ary Alencar Araripe e Paulo Accioly .... Sócio Benemérito do Náutico, por Joaquim Guedes.

Amigo da Marinha, intermediação de Panta Cavalcante.

Cidadão de Caucaia, pela Câmara Municipal .... Do Conselho Superior Interclubes, por Paulo Bandeira, Conselheiro Honorário.

Sócio Honorário da Academia de Cinema, por Régis Frota .... 30 Cearenses Influentes, do Roberto Farias.

E, já neste ano glorioso, preito "do Ideal, ao seu Sócio Honorário, pelo Jubileu Diamantino, na qualidade de Jornalista Diário Mais Antigo do Mundo, pelos presidentes Amarílio Cavalcante, do Conselho Deliberativo, e Fernando Esteves, pela Presidência Administrativa".



