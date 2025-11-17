De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Cláudia, consorte do exímio dr Glauco Lobo.

Márcia Gadelha Cavalcante, mulher do Chef Ferroso, pioneiro do AAAA de Cláudio Aguiar, que não acabou, apenas pausou.

Arlen Medina, formante na Sociedade dos Amigos do Vinho, que comparece incorporada ao lautíssimo almoço de 28 no Ugarte.

Valéria Lucena, que foi primeira-dama da Unimed .... Flávia Rolim.

Carlos Henrique Carvalho, mais conhecido por Cacá, DJ em Berlim.

Verônica Caminha, que, com Ricardo, me hospedou em Miami.

RECORDE

Não existe ibope mais durável do que o do Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara.

Onde chega, é recebido como se fosse a primeira vez.

APLAUSO POR PESAR

Meu abraço ao companheiro Guálter George.

Pela excelência da manifestação in memoriam sobre Roberto Proença Macêdo.

UIRAPURU

Quinta, no Ordones da Azevedo Bolão, em mesa presidida pelo prefeito de Maracanaú, foi reverenciada a memória de Zepessoa.

O homem que me botou no rádio, ensejando um dos jubileus que agora festejo.

FITAS DE MÁQUINA

Vânia, filha do meu pai em rádio, marcou como única presença feminina dos Pessoa no almoço quintafeirino, do qual tive o prazer de participar .... Muro oeste da Vivenda das Águas da entrada cumbucana, que estava descascado e manchado, agora pintado em chocolate-café.