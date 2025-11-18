Imortal homenageado

Pela primeira vez na história cumbucana, um imortal foi reverenciado tendo sua principal poesia entronizada na parede.

Os proprietários do restô Belo Azul, Timóteo e Mayara Xavier, resolveram ocupar o espaço norte com o soneto Amigos, de Otacílio Colares.

Nesse sentido, trouxeram de Fortaleza o acadêmico oficioso Vicente Alencar, reproduzindo, muitos séculos depois, o que um restaurante de Paris fez com Frédéric Chopin.

Aliás, os praianos do oeste estiveram representados por Paulo Sérgio e Tim Corrêa.

E o repórter, responsável pela indução, foi dormir feliz com o que foi alcançado.

COM O

Em Santa Catarina, precisamente na cidade de Joaçaba, tem um time de futebol que recebeu esse nome.

Que no Ceará implica até celebridade, doutor Haroldo.

HABITUÊ

No Ideal, reparei que foi preservada a varanda do Bachá.

Onde, de segunda a sexta, seu Jamil acendia seu charuto, aguardando a hora de ir pra casa jantar.

SUPERCAP

Nestor Chaves e Ângela festejam hoje em São Paulo o natalício dele.

Aliás, viajaram por esse especial motivo, e amanhã estarão de volta.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 18 de novembro: Aloísio Carvalho .... José Geraldo Vasconcelos .... Valéria Barrozo, mulher de Liberato e filha dos cumbucanos Esmeralda e Nivaldo Oliveira .... Luciano Pamplona, que disputa com Nereu Aguiar primado da pimenta .... Henrique Daniel Carvalho, primogênito da Estalagem Dois Sertões .... Adriana Tomaz .... Geraldo Teixeira, filho de Gera, que escreveu interessante coluna social, que eu pretendi levar pro Fame .... Vilmar Ferreira.



