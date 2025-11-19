Primeira-dama da Academia de Cinema, Aurila Frota, não se fez por achada, promovendo o natalício do Régis.

Tendo envolvimento prazeroso dos filhos Sara (e Sarquis Fermanian) e Arthur (com Aline), como também dos netos, ISarquis e Aline.

Aconteceu comme-ile-faut, no sítio do Eusébio, quer dizer, como deveria ser.

Com repertório que foi do churrasco à feijoada, circulando do início aos finalmentes.

Anotados: Desembargador José Cláudio e Neuma, Carmem e Zezinho, Evanda e Marcos, Ney e Misse, Ednir e Danilo, Rosário e Ciro, Zélia e Everaldo, Miloca e Cláudio (Cinzano), Monique e Eduardo, com filha Sofia.

Além da bancada solteira, Narcélio Miranda, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho, Osmídio Holanda, Sérgio Luz, Eliezer (Liliu) Arruda, Francisco Maia, Geísa, Divone e Salete.

DIGA QUE SIM

Humberto Mendonça manda simpática mensagem.

Pela terceira vez, participará do almoço findaneiro da Unidos do Natal.

COMPLETO

Desembargador Washington Araújo e Rosângela promovem Natal na noite propriamente dita.

Dando direito a coral.

SEGUNDO PODER

No Dia da Literatura Cearense, Vicente Alencar, Luciara Aragão e Roberto Bomfim foram homenageados pela Assembleia Legislativa.

Aliás, todos pertencem à Academia, que é também de Jornalismo.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 19 de novembro: Carlos Araruna, o cacique cumbucano .... João de Deus Costa Lima, da aristocracia da laranja, que azedou e virou mel .... Cristiane Guilherme .... Luiz França .... Cheyla Furtado, que matrimoniou cirurgião plástico .... Luciano Arruda, correspondente no Rio da Turma do Líbano.



