Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Primeira-dama da Academia de Cinema, Aurila Frota, não se fez por achada, promovendo o natalício do Régis.
Tendo envolvimento prazeroso dos filhos Sara (e Sarquis Fermanian) e Arthur (com Aline), como também dos netos, ISarquis e Aline.
Aconteceu comme-ile-faut, no sítio do Eusébio, quer dizer, como deveria ser.
Com repertório que foi do churrasco à feijoada, circulando do início aos finalmentes.
Anotados: Desembargador José Cláudio e Neuma, Carmem e Zezinho, Evanda e Marcos, Ney e Misse, Ednir e Danilo, Rosário e Ciro, Zélia e Everaldo, Miloca e Cláudio (Cinzano), Monique e Eduardo, com filha Sofia.
Além da bancada solteira, Narcélio Miranda, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho, Osmídio Holanda, Sérgio Luz, Eliezer (Liliu) Arruda, Francisco Maia, Geísa, Divone e Salete.
DIGA QUE SIM
Humberto Mendonça manda simpática mensagem.
Pela terceira vez, participará do almoço findaneiro da Unidos do Natal.
COMPLETO
Desembargador Washington Araújo e Rosângela promovem Natal na noite propriamente dita.
Dando direito a coral.
SEGUNDO PODER
No Dia da Literatura Cearense, Vicente Alencar, Luciara Aragão e Roberto Bomfim foram homenageados pela Assembleia Legislativa.
Aliás, todos pertencem à Academia, que é também de Jornalismo.
RONDA DOS NATAIS
Quarta, 19 de novembro: Carlos Araruna, o cacique cumbucano .... João de Deus Costa Lima, da aristocracia da laranja, que azedou e virou mel .... Cristiane Guilherme .... Luiz França .... Cheyla Furtado, que matrimoniou cirurgião plástico .... Luciano Arruda, correspondente no Rio da Turma do Líbano.
