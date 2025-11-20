Foto: acervo pessoal Homenageados na Assembleia Legislativa, atual e ex-presidentes da Academia Cearense de Engenharia, Fernando Nunes, Flávio Barreto, Lyttelton Fortes, Salvador da Rocha, Victor Frota Pinto e Antônio Albuquerque

Além do comandante da Décima Região, general Barreto, que irá com Gisele, primeira-dama da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção.

Estão confirmados, para amanhã, no Front da Prainha, de Adyr e Ana Sampaio, Ana Paiva, diretora do Hospital Militar.

Coronel Naves, comandante do Colégio Militar, com Marcela, coronel Roberto Caracas, presidente da Sociedade dos Amigos da Décima Região, com Solange.

Dois filhos dos anfitriões estarão presentes, Cristiano Sampaio, ex-comandante do QG, e Aline, e coronel Frederico Pinto, com Roberta, além da filha Ana Cristina, com marido Fernando Albuquerque.

Na bancada civil, delegada Margarida Borges, formando dupla com sobrinho Nestor Chaves.

ESTOUROU NO NORTE

Vicente Alencar levou pra seu programa da Assunção acontecimento da ocupação da parede que dá costas para o mar do Belo Azul, com o soneto Amigos, do Otacílio Colares.

Fato inédito em toda a orla.

PINCEL DESVENDADO

José Guedes e o Sonho Absoluto é livro a ser lançado, 4 de dezembro, no Verd Mall da Santana Júnior.

Autoria de Hernán Pacurucu.

À SAÚDE

Fernando César anunciando presença de Cabeto no almoço jubileu no Ugarte.

Aliás, ele conferiu, de mim, tanto o almoço médico do Ideal, como o Troféu Carnaúba da Associação Comercial.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 21 de novembro: Murilo Amaral, que Caucaia sempre quis prefeito, porém, ele não .... Francisco Guimarães Sales, verbete do Sociedade Cearense representando Horizonte.

BON MOT

"Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores" (Confúcio)



