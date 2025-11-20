Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Além do comandante da Décima Região, general Barreto, que irá com Gisele, primeira-dama da Fortaleza Nossa Senhora da Assunção.
Estão confirmados, para amanhã, no Front da Prainha, de Adyr e Ana Sampaio, Ana Paiva, diretora do Hospital Militar.
Coronel Naves, comandante do Colégio Militar, com Marcela, coronel Roberto Caracas, presidente da Sociedade dos Amigos da Décima Região, com Solange.
Dois filhos dos anfitriões estarão presentes, Cristiano Sampaio, ex-comandante do QG, e Aline, e coronel Frederico Pinto, com Roberta, além da filha Ana Cristina, com marido Fernando Albuquerque.
Na bancada civil, delegada Margarida Borges, formando dupla com sobrinho Nestor Chaves.
Vicente Alencar levou pra seu programa da Assunção acontecimento da ocupação da parede que dá costas para o mar do Belo Azul, com o soneto Amigos, do Otacílio Colares.
Fato inédito em toda a orla.
José Guedes e o Sonho Absoluto é livro a ser lançado, 4 de dezembro, no Verd Mall da Santana Júnior.
Autoria de Hernán Pacurucu.
Fernando César anunciando presença de Cabeto no almoço jubileu no Ugarte.
Aliás, ele conferiu, de mim, tanto o almoço médico do Ideal, como o Troféu Carnaúba da Associação Comercial.
Sexta, 21 de novembro: Murilo Amaral, que Caucaia sempre quis prefeito, porém, ele não .... Francisco Guimarães Sales, verbete do Sociedade Cearense representando Horizonte.
"Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores"
(Confúcio)
