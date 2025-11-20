Papai Noel de Crateús

Faz muitos anos que o nosso amigo Antônio dos Santos banca o Papel Noel das crianças de Crateús.

Para que isso fosse possível, era preciso que ele nunca falhasse, como nunca falhou.

Que seus amigos doadores se comprometessem, de modo preciso, com a chegada das prendas às suas mãos.

De modo que a provisão estivesse sempre garantida, chegando dentro do prazo estipulado.

Ausência, só dentro da excepcionalidade da existência, como é o caso, por exemplo, do vontadeiro Airton Vidal Queiroz.

Que faz tempo partiu, e está, sem dúvida, no Céu, onde reza por nós.

NOSSA, LÁ

No primeiro dia cinco do próximo ano, baixa aqui Maria de Jesus Furtado.

Que deixou Frecheirinha para se tornar a dona de Formentera, uma das preciosidades baleares.

INCONVENIÊNCIAS

No meu ibopeado Minuto de O POVO-CBN.

Martelei que o cesto do banheiro social não deve ter pedal, nem tampo.

FROTA DE SOBRAL

Cearense Edite Gentil Pinheiro Guimarães teria feito 100 neste 2025.

Entre suas façanhas, ter participado da recepção oferecida por John Kennedy e Jacqueline na Casa Branca.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 20 de novembro: Ângela Gabriele, sra Domenico .... José Feliciano Carvalho, que foi meu advogado em vitoriosa peleia com Bradesco .... Flávia Barros, Gradvohl por mãe .... José Maria Zanocchi, que foi ou continua do Corpo Consular.



