Um Jubileu em três atos

Wilma Patrício abriu o cordão, programando para que anoitecesse o almoço iracemista.

Depois, veio a ideia muito bem concretizada de Amarílio Cavalcante e seus companheiros do Ideal, fazendo palpitar Salão Paulo Bandeira.

Agora, vem aí o terceiro capítulo do meu Jubileu, na qualidade de jornalista diário mais antigo do mundo.

Pois teremos a manifestação costumeira do Colóquio da Engenharia e da Construção, na varanda do restô Mucuripe do Gran Marquise.

Seguimento, por conta de Sérgio e seus Pontistas, que ocuparão galhardamente cobertura da Federação das Indústrias.

E para finalizar, a Cidadania de Maracanaú, proposta pelo vereador Rafael Mota.

JÁ NA ESTANTE

De Lúcio Alcântara, recebo O Ceará Amazônico, de Mário de Andrade, segundo a visão de Rodrigo Marques. Lançado pela Fundação Waldemar Alcântara, com apoio da Fecomércio, Sesc, Senac.

ENTRADA INICIAL

George Assunção é useiro e vezeiro no Don Pepe.

Agora Martinha, foi a primeira vez.

AO BARQUINHO

Quem baixou no Ordones da Azevedo Bolão foi o Fagner.

A quem devo ter me levado à casa do Ronaldo Bôscoli.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 22 de novembro: Ana Virgínia Carneiro, que forma com Lúcio uma das parelhas estilo Até Que a Morte os Separe .... Bia Jucá, que foi a última mulher do dr Régis .... Gera Teixeira ... Fernanda Guilhon, nora da Moema, cuja união apadrinhei.



