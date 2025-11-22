Um Jubileu em três atos

Lúcio Brasileiro é memória viva da sociedade fortalezense. Mantém coluna diária no O POVO e programa na Rádio O POVO CBN. É apontado como o jornalista diário mais antigo do mundo.
Wilma Patrício abriu o cordão, programando para que anoitecesse o almoço iracemista.
Depois, veio a ideia muito bem concretizada de Amarílio Cavalcante e seus companheiros do Ideal, fazendo palpitar Salão Paulo Bandeira.
Agora, vem aí o terceiro capítulo do meu Jubileu, na qualidade de jornalista diário mais antigo do mundo.
Pois teremos a manifestação costumeira do Colóquio da Engenharia e da Construção, na varanda do restô Mucuripe do Gran Marquise.
Seguimento, por conta de Sérgio e seus Pontistas, que ocuparão galhardamente cobertura da Federação das Indústrias.
E para finalizar, a Cidadania de Maracanaú, proposta pelo vereador Rafael Mota.
De Lúcio Alcântara, recebo O Ceará Amazônico, de Mário de Andrade, segundo a visão de Rodrigo Marques. Lançado pela Fundação Waldemar Alcântara, com apoio da Fecomércio, Sesc, Senac.
George Assunção é useiro e vezeiro no Don Pepe.
Agora Martinha, foi a primeira vez.
Quem baixou no Ordones da Azevedo Bolão foi o Fagner.
A quem devo ter me levado à casa do Ronaldo Bôscoli.
Sábado, 22 de novembro: Ana Virgínia Carneiro, que forma com Lúcio uma das parelhas estilo Até Que a Morte os Separe .... Bia Jucá, que foi a última mulher do dr Régis .... Gera Teixeira ... Fernanda Guilhon, nora da Moema, cuja união apadrinhei.
